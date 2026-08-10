Hrvatski sudac dobio priliku u UFC-u: Konkurencija je velika, a biti uz Whitea je nevjerojatno
Na najtežem seminaru za suce morao sam znati 150 tehnika te pokazati kako se izvode i brane. Mentor mi je bio "Big John", sudac koji je napisao unificirana pravila i vrhovni je autoritet, ispričao nam je Lučić.
Prošlog tjedna održan je najveći MMA event u regiji. UFC se nakon deset godina i Arene Zagreb ponovno vratio na ove prostore, ali ovog puta u Beograd. Event je predvodila borba Uroša Medića protiv Daniela Rodrigueza, u kojoj je srpski borac nakon samo trideset sekundi nokautirao protivnika. Bio je to i povijesni event na kojem je srušen rekord jer je čak 12 borbi završilo nokautom ili prisiljavanjem na predaju. Uz to, čak deset borbi završilo je u prvoj rundi, što također predstavlja novi rekord UFC-a. Na Fight Nightu se trebao boriti i hrvatski teškaš Ante Delija, no zbog ozljede koljena morao je otkazati borbu protiv Johnnyja Walkera.