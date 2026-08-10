ILIJA LUČIĆ ZA 24SATA PLUS+

Hrvatski sudac dobio priliku u UFC-u: Konkurencija je velika, a biti uz Whitea je nevjerojatno

Piše Domagoj Vugrinović,

Na najtežem seminaru za suce morao sam znati 150 tehnika te pokazati kako se izvode i brane. Mentor mi je bio "Big John", sudac koji je napisao unificirana pravila i vrhovni je autoritet, ispričao nam je Lučić.