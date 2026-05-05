Obavijesti

Sport

Komentari 1
PRIPREME ZA MUNDIJAL

Hrvatski suparnik na SP-u igrat će generalku protiv 'zmajeva'!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatski suparnik na SP-u igrat će generalku protiv 'zmajeva'!
2
Foto: ESA ALEXANDER/REUTERS

Panama je na Svjetskom prvenstvu u skupini s Hrvatskom, Engleskom i Ganom, a protiv naše reprezentacije će igrati 23. lipnja u Torontu

Admiral

Nogometne reprezentacije Paname i BiH odigrat će prijateljsku utakmicu 6. lipnja u američkom gradu St. Louisu kako bi se pripremile za Svjetsko prvenstvo, izvijestili su savezi dviju zemalja.

Panama je na Svjetskom prvenstvu u skupini s Hrvatskom, Engleskom i Ganom, a protiv naše reprezentacije će igrati 23. lipnja u Torontu. Ta srednjoamerička reprezentacija će prethodno odigrati i prijateljske utakmice s Brazilom u gostima 31. svibnja i protiv Dominikanske Republike na domaćem terenu 3. lipnja.

International Friendly - South Africa v Panama
Foto: ESA ALEXANDER/REUTERS

"Utakmica s BiH će nam biti posljednja provjera prije odlaska u naš kamp na Svjetskom prvenstvu", izvijestio je Nogometni savez Paname.

BiH, koja se plasirala na prvenstvo putem dodatnih kvalifikacija u kojima je svladala Italiju, u skupini je s Kanadom, Švicarskom i Katrom.

"Utakmica protiv Paname ujedno će biti i prilika za susret sa velikim brojem bosanskohercegovačkih navijača u SAD-u, s obzirom na to da St. Louis ima jednu od najvećih zajednica građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine izvan Europe“, priopćio je nogometni savez BiH.

Nogometaši BiH će prethodno odigrati i prijateljsku utakmicu sa Sjevernom Makedonijom u Sarajevu 29. svibnja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Brazil bruji o ovoj plavuši! Realovac se u nju zaljubio sa 17, a ovo su pravila njihovog braka
ČUDAN PREDBRAČNI UGOVOR

FOTO Brazil bruji o ovoj plavuši! Realovac se u nju zaljubio sa 17, a ovo su pravila njihovog braka

Endrick (19) briljira na posudbi u Lyonu, a sada je opet privukao pažnju van terena. Brazilac i njegova supruga Gabriely Miranda (23) ponovo su ponovili pomalo čudne detalje iz svog predbračnog ugovora
FOTO Ljubavna priča Barbare i Filipa: Raskinula zaruke pa se udala za kolegu, stiže im i beba
ZLATNA HRVATSKA OLIMPIJKA

FOTO Ljubavna priča Barbare i Filipa: Raskinula zaruke pa se udala za kolegu, stiže im i beba

Barbara Matić Đinović i Filip Đinović očekuju prvo dijete! Nakon romantičnog vjenčanja u Splitu i Beogradu, sretni par proživljava najljepše trenutke svog života
Livakovića žele u najjačoj ligi na svijetu! Ondje je bivši 'modri'
TRANSFER KARIJERE

Livakovića žele u najjačoj ligi na svijetu! Ondje je bivši 'modri'

Engleski premierligaš i polufinalist Konferencijske lige Crystal Palace pokazao je interes za Dominika Livakovića. Dinamo ne može platiti koliko Fenerbahče traži, ali zato Englezima pet milijuna eura nije problem

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026