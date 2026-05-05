Hrvatski suparnik na SP-u igrat će generalku protiv 'zmajeva'!

Nogometne reprezentacije Paname i BiH odigrat će prijateljsku utakmicu 6. lipnja u američkom gradu St. Louisu kako bi se pripremile za Svjetsko prvenstvo, izvijestili su savezi dviju zemalja.

Panama je na Svjetskom prvenstvu u skupini s Hrvatskom, Engleskom i Ganom, a protiv naše reprezentacije će igrati 23. lipnja u Torontu. Ta srednjoamerička reprezentacija će prethodno odigrati i prijateljske utakmice s Brazilom u gostima 31. svibnja i protiv Dominikanske Republike na domaćem terenu 3. lipnja.

Foto: ESA ALEXANDER/REUTERS

"Utakmica s BiH će nam biti posljednja provjera prije odlaska u naš kamp na Svjetskom prvenstvu", izvijestio je Nogometni savez Paname.

BiH, koja se plasirala na prvenstvo putem dodatnih kvalifikacija u kojima je svladala Italiju, u skupini je s Kanadom, Švicarskom i Katrom.

"Utakmica protiv Paname ujedno će biti i prilika za susret sa velikim brojem bosanskohercegovačkih navijača u SAD-u, s obzirom na to da St. Louis ima jednu od najvećih zajednica građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine izvan Europe“, priopćio je nogometni savez BiH.

Nogometaši BiH će prethodno odigrati i prijateljsku utakmicu sa Sjevernom Makedonijom u Sarajevu 29. svibnja.