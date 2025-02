Hrvatski svećenici osvojili europsku broncu! 'Slavimo pobjede uz Thompsonov hit'

Hrvatski rukometaši slavili su svjetsko srebro uz pjesmu 'Ako ne znaš šta je bilo' Marka Perkovića Thompsona, ona je postala njihova neslužbena himna, a orila se u četvrtak i u svlačionici hrvatske svećeničke malonogometne reprezentacije!

Hrvatski svećenici pobijedili su domaćina Mađarsku (3-0) u Kisvardi i osvojili broncu na 17. Europskom prvenstvu! Branili su prošlogodišnje zlato, ali Poljaci su ih u tijesnom susretu izbacili u polufinalu (2-1). No, medalja je opet tu, a to je najbitnije.

- Imamo puno pjesama uz koje slavimo, gajimo koheziju, to je prekrasno zajedništvo. Zašto ta Thompsonova pjesma? Jer je i nas ona dotakla, pogotovo domoljubne riječi, i mi smo pod dojmom uspjeha rukometaša - rekao nam je izbornik i igrač vlč. Krešimir Žinić (55).

Foto: 17th European Futsal Championship of Catholic Priests - Hungary 2025

Okupio je selekciju iz raznih krajeva domovine za natjecanje s još 14 europskih reprezentacija. Hrvatska je jedna od najuspješnijih zemalja, momčad joj postoji 30 godina i osvojila je deset velikih medalja: tri zlata, četiri srebra i tri bronce.

Izbornik naše reprezentacije je bivši hrvatski nogometaš Mato Neretljak (45). Prvenstvo je okupilo širu zajednicu katoličkih svećenika, njih više od 200, i to ne samo rimokatolika. Domaćin je lokalna grkokatolička metropolija.

- To je katolički duh. Ima nas rimokatolika i grkokatolika koji smo zapravo jedno. Tu se vidi širina i zajedništvo Katoličke crkve. Upravo smo u marijanskom svetištu Mariapocs gdje smo imali liturgiju koju je predvodio njihov biskup, imali smo misu po grkokatoličkom obredu. Tt je bogatstvo - kaže nam Žinić.

Foto: 17th European Futsal Championship of Catholic Priests - Hungary 2025

Pripreme za prvenstvo nisu mogle biti preduge, ali su očito i ove godine bile uspješne.

- Teško se možemo ozbiljno pripremati, svatko od nas ima svoje društvo i rekreaciju, ovako se teško nalazimo jer smo iz različitih krajeva Lijepe Naše i zbog pastoralnih obveza. Dva dana smo se pripremali u Gospiću i to je to, nema poziva ni pretpoziva kao u ozbiljnijim reprezentacijama. Gajimo zajedništvo, mi nismo samo nogometaši, inače je u našim životima prioritet ono što mi jesmo, biti svećenici, a to i ovdje želimo posvjedočiti.

Pa ipak, kao i u svakom sportu, i ovdje dolazi do nesuglasica i prepirki.

- Zna se situacija zagužvati i na terminima i revijalnim utakmicama, kako ne bi ovdje... Kad čovjek ima pred sobom cilj i nosi nacionalni dres, onda ide maksimalno. Kad ideš 100 posto, mogu se dogoditi i takve situacije, malo i grubosti, ali ne bih tome pridavao posebnu važnost. Jer je to ipak samo igra, a poslije se opet i pomirimo i sve bude u redu.

A nacionalni dres koji je spomenuo na prsima ima utisnutu molitvu ispovijest vjere Hrvata katolika.

- Razmišljali smo o tome da i mi napravimo svoj dres, dizajnirali smo ga preko jedne firme. Razmišljali smo staviti riječi Lijepe naše, a onda se iskristalizirala ispovijest vjere. Tamo se spominje i domovina, i vjera u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga, naš krsni savez, tu je i naš logo... Ispod brojeva su naša prezimena pa smo ga promovirali na EP-u, a imamo i garniture od HNS-a i rado ih koristimo. Hvala i njima ovom prilikom i predsjedniku Marijanu Kustiću na podršci.

Foto: privatna arhiva

Hrvatska svećenička malonogometna reprezentacija

gornji red:

Damir Erceg , liječnik svećeničke reprezentacije

, liječnik svećeničke reprezentacije Dino Prkut , župnik župe Uznesenja BDM, Lokva Rogoznica

, župnik župe Uznesenja BDM, Lokva Rogoznica Gabrijel Kamber , župnik župe sv. Petra apostola, Kaštel Novi

, župnik župe sv. Petra apostola, Kaštel Novi Tomislav Lukač , postdiplomski studij, Rim

, postdiplomski studij, Rim Domagoj Matošević , moderator Nadbiskupskog duhovnog stola i ekonom Zagrebačke nadbiskupije

, moderator Nadbiskupskog duhovnog stola i ekonom Zagrebačke nadbiskupije Vladimir Brizić , župnik župe sv. Roka, Galižana

, župnik župe sv. Roka, Galižana Marijan Žderić , župnik župe sv. Ante, Volosko

, župnik župe sv. Ante, Volosko Krunoslav Juraković , župnik župe bl. Alojzija Stepinca i ravnatelj Katoličke škole, Novska

, župnik župe bl. Alojzija Stepinca i ravnatelj Katoličke škole, Novska Alojz Ćubelić , profesor filozofije, KBF Zagreb

, profesor filozofije, KBF Zagreb Darko Banfić , župnik župe sv. Barbare, Rude i sv. Leonarda, Kotari

, župnik župe sv. Barbare, Rude i sv. Leonarda, Kotari Marinko Jelečević, župnik župe Kraljice Mira, Stanovi-Zadar

donji red:

Žarko Relota , župnik župe Rođenja BDM, Privlaka

, župnik župe Rođenja BDM, Privlaka Kristijan Stojko , župnik župe Presvetog Trojstva, rektor svetišta Predragocjene Krvi Kristove, Ludbreg

, župnik župe Presvetog Trojstva, rektor svetišta Predragocjene Krvi Kristove, Ludbreg Josip Benko , upravitelj župe sv. Jurja mučenika i Srca Marijina, Kaniška Iva

, upravitelj župe sv. Jurja mučenika i Srca Marijina, Kaniška Iva Krešimir Žinić , župnik župe sv. Šimuna i Jude Tadeja, Ciglena i sv. Ivana Krstitelja, Ždralovi

, župnik župe sv. Šimuna i Jude Tadeja, Ciglena i sv. Ivana Krstitelja, Ždralovi Sanjin Jurić , vikar župe Pomoćnice kršćana, Kman

, vikar župe Pomoćnice kršćana, Kman Rafael Villergas Castaño , vikar župe sv. Servula, Buje, Triban, Šterna i Zrenj

, vikar župe sv. Servula, Buje, Triban, Šterna i Zrenj Josip Starčević, župnik župe Ranjenog Isusa, Gradec