Hrvatski tandem na golu prvaka Europe: Mandić i Kuzmanović rasli su zajedno još od kadeta

Matej Mandić (23) i Dominik Kuzmanović (23) sljedeće sezone bit će golmanski tandem Magdeburga. Stasavali su zajedno na golu od kadetske reprezentacije, a sad će im se karijere ispreplesti i u klubu. Svjesni smo već dulje kakav dvojac imamo u reprezentaciji, ali da će još ovako mladi doći do rukometnog vrha, teško je itko mogao zamisliti. Trenutno nema boljeg od aktualnog prvaka Europe i to je samo dokaz kakvu su stvar napravili za hrvatski rukomet i vlastitu karijeru.

Mandić je u Bundesligu stigao ljetos iz Zagreba, Kuzmanović će sljedeće sezone iz Gummersbacha. Iz Magdeburga odlaze Sergey Hernandez (Barcelona) i Nikola Portner (Pick Szeged), pa im je Kuzmanović bio prvi izbor iako to znači da će, kao i za Mandića, morati platiti odštetu jer ima ugovor s Gummersbachom do 2028. Kuzmi možda u drugoj sezoni u Gummersbachu ne ide previše dobro kao u prvoj, ali u Magdeburgu su uvijek znali što rade.

Susret Španjolske i Hrvatske na Olimpijskim igrama u Parizu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Idealno bi bilo da su jedan i drugi prvi golmani, ali ne možeš uvijek imati sve. Ništa manje važno, u Magdeburgu ih čeka Dino Špiranec, Koprivničanin koji se trenerski ostvario u Njemačkoj.

- Oba su se već dokazala s reprezentacijom. A ja sam u svom poslu dosta studiozan, tražim red, rad i disciplinu - rekao je Dino, koji je samo mogao poželjeti i Mandića i Kuzmanovića...