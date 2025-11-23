Obavijesti

Hrvatski tenisači protiv Danske u kvalifikacijama za Davis Cup

Osijek: Drugi dan Davis Cupa, Marin Čilić - Corentin Moutet | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Reprezentacija Danske bit će suparnik Hrvatskoj u prvom kolu kvalifikacija za odlazak na završni turnir Davis Cupa za 2026. godinu, odlučeno je na izvlačenju održanom u Bologni u nedjelju, objavio je HTS

Hrvatska je bila postavljena za 13. nositelja, na temelju plasmana na rang listi reprezentacija u ovom natjecanju, te je izvukla Dansku. Igrat će se 6. i 7. ili 7. i 8. veljače i to u Hrvatskoj. Najbolje rangirani danski tenisač je Holger Rune, 15. na pojedinačnoj ATP listi, a potom slijede Elmer Møller (152.), August Holmgren (171.), Christian Sigsgaard (633.) i tako dalje. U paru je najbolji Johannes Ingildsen (131.).

Pobjednik će u rujnu u drugom kolu igrati protiv boljeg iz okršaja Njemačke i Perua. Bude li to Njemačka, Hrvatska će također biti domaćin, a bude li Peru, odlučivat će ždrijebanje jer se te dvije reprezentacije nikad nisu sastale u Davis Cupu.
U prvom kolu kvalifikacija sudjelovat će 26 reprezentacija, a 13 pobjednika plasirat će se u drugo kolo. Italija kao domaćin će automatski otići na završni turnir, a Španjolska će se u natjecanje uključiti u drugom kolu.

