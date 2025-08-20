Hrvatski teškaš dobio životnu priliku! Uskoro se bori u UFC-u

Nakon dugog razdoblja u kojem Hrvatska nije imala predstavnika u najjačoj svjetskoj MMA organizaciji UFC-u (Stipe Miočić nastupao pod američkom zastavom), situacija se posljednjih godina počela mijenjati. Ivan Erslan već je odradio dvije borbe u UFC-u, Ante Delija uskoro bi trebao debitirati, Đani Barbir potpisao je ugovor za Dana White Contender Series, a istim putem sada kreće i australsko-hrvatski borac Brando Peričić (31 god., 4-1).

Iako je isprva trebao nastupiti u Dana White's Contender Seriesu, "Balkan Bear" je taj korak preskočio i izravno se izborio za nastup na UFC Fight Nightu 260. Taj će se event održati 27. rujna u australskom Perthu, a Peričić će se ondje boriti protiv Elishea Ellisona (28, 5-1) koji također debitira u UFC-u. Na istom događaju borit će se i već spomenuti Erslan protiv Jimmyja Crutea.

Peričić, iako Australac po rođenju, odlučio je nastupati pod hrvatskom zastavom. U karijeri je imao priliku trenirati s Israelom Adesanyjom, nekadašnjim i dugogodišnjim prvakom srednje kategorije. Za ovu borbu pripremao se u Las Vegasu, kamo je otputovao prije mjesec dana kako bi spreman dočekao najveći izazov u karijeri. Sada planira otići na Novi Zeland, gdje će odraditi glavni dio trening kampa za UFC debi.

U profesionalnoj karijeri dosad je odradio pet borbi i ostvario omjer 4-1. Posljednji put nastupio je u studenome prošle godine kada je Oriona Kennyja svladao tehničkim nokautom.