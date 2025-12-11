Kovač bukti nakon kiksa u Ligi prvaka! 'Ovo je bilo ispod naše razine, a jedna me stvar živcira'

Niko Kovač (54) je s Borussijom Dortmund u srijedu u sklopu 6. kola Lige prvaka odigrao neriješeno (2-2) protiv Bodo Glimta. Za klub sa zapada Njemačke zabio je dva puta Julian Brandt, a za Norvežane Haitam Aleesami i Jens Hauge. Dortmund je dva puta vodio, ali Bodo se vraćao u susret i uzeo vrijedan bod na Signal Iduna Parku.

Borussia je trenutačno 10. na tablici s tri pobjede, dva remija i porazom. Pobijedili su Bilbao (4-1), Kopenhagen (4-2) i Villarreal (4-0), remizirali s Bodo Glimtom (2-2) i Juventusom (4-4) te izgubili od Manchester Cityja (4-1). Niko Kovač je razočaran s ishodom utakmice i nakon susreta iskazao je nezadovoljstvo.

Foto: R7087 Joachim Bywaletz

- Ovo je definitivno bilo ispod naše razine. Očekivao sam puno više i znam da moja momčad može i mora bolje. Nismo iskoristili kreirane šanse i živcira me što smo gol primili iz auta s igračem manje. Nismo dovoljno konstantni i kad primimo dva gola na susretu teško je očekivati pobjedu. Jednostavno nismo iskoristili pružene prilike jer nemamo konstantu."

Borussia Dortmund je treća u Bundesligi s 28 bodova iza prvog Bayerna (37) i drugog Leipziga (29). Iduću utakmicu igraju 14. prosinca protiv Freiburga hrvatskog reprezentativca Igora Matanovića , a u Ligi prvaka 20. siječnja 2026. protiv Tottenhama.