ODGOVORILI CRNOGORCIMA

Hrvatski navijači: 'Pušite nam ku**c četnici! Oprosta nema!' Crnogorci: 'Ustaše, četnici...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Hrvatski navijači: 'Pušite nam ku**c četnici! Oprosta nema!' Crnogorci: 'Ustaše, četnici...'
Podgorica: Navijači razvili transparent na tribini | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Navijači Crne Gore izvjesili transparent o Dubrovniku u Maksimiru, a hrvatski ultrasi odgovorili sramotnim ustaškim skandiranjem u Podgorici, potom i transparentom

Tijekom prve utakmice Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama 8. rujna (4-0) navijači gostiju na južnoj tribini Maksimira izvjesili su transparent "Sa Lovćena vila kliče oprosti nam Dubrovniče". 

Atmosfera na tribinama tijekom susreta Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo
Atmosfera na tribinama tijekom susreta Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Referirali su se tako na pjesmu koja je kolala tijekom agresije na Hrvatsku "Sa Lovćena vila kliče: đe si, srpski Dubrovniče?". Prije 34 godine počela je srpsko-crnogorska agresija na biser hrvatskog Jadrana tijekom koje su poginula 184 branitelja i 92 civila uz 1500 ranjenika. Agresorskoj vojsci koju je činilo više od 13.000 ljudi oduprlo se oko 750 hrvatskih branitelja. Nakon četiri dana borbe agresor je zauzeo Konavle, ali su dubrovački branitelji, usprkos silnim topničkim napadima i ogromnoj šteti, obranili grad.

Hrvatski ultrasi, koji su sramotno skandirali "ubij Srbina", "za dom spremni" i "boj se bije, bije, ustaški se barjak vije", u drugom poluvremenu utakmice u Podgorici dali su svojevrstan odgovor na maksimirski transparent: "Iz Dubrovnika čuju se vici, pušite nam ku*** četnici! Oprosta nema!", napisali su uz nekoliko baklji. HNS će se opet morati sramotiti pred Fifom, nema sumnje kako ga čeka žestoka kazna.

Podgorica: Navijači razvili transparent na tribini
Podgorica: Navijači razvili transparent na tribini | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Crnogorci su sa sjeverne tribine potom odgovorili povicima: "Ustaše, četnici, zajedno ste bježali".

OSTALO

