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Hrvatski vaterpolisti do 16 godina u polufinalu SP-a!

Piše HINA,
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Hrvatski vaterpolisti do 16 godina u polufinalu SP-a!
Foto: Hrvatski vaterpolski savez
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Ušli smo među četiri najbolje momčadi, ali sad se moramo svi smiriti. Kada smo došli tako daleko, želimo ići do kraja, rekao je izbornik Bruno Sabioni

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Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 16 godina plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva koje se igra na bazenu Mladosti uz Savu, u četvrtfinalu je Hrvatska bila uvjerljivo bolja od Egipta sa 15-3. 

Za najboljeg igrača utakmice proglašen je Duje Srzić koji je postigao tri gola, dok su po dva dodali Roko Koncul, Deni Sappe, Vito Lokas i Ante Domazet.

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U polufinalu u subotu od 19 sati Hrvatska će igrati protiv vršnjaka iz Srbije. Momčad Srbije u četvrtfinalu pobijedila Brazil 11-7.

- Ušli smo među četiri najbolje momčadi, ali sad se moramo svi smiriti. Kada smo došli tako daleko, želimo ići do kraja, jasno. Protiv Srbije smo igrali i na pripremama u njihovoj zemlji, kao i u Varaždinu dvije utakmice. Jako se dobro poznajemo, vjerujem da će to biti utakmica na jedan gol. Pomno ćemo ih analizirati kako bi u subotu bili protiv njih u najboljem izdanju. Pozivam sve navijače da ispune tribine i da nam pruže podršku - rekao je izbornik Bruno Sabioni.

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