Ušli smo među četiri najbolje momčadi, ali sad se moramo svi smiriti. Kada smo došli tako daleko, želimo ići do kraja, rekao je izbornik Bruno Sabioni
Hrvatski vaterpolisti do 16 godina u polufinalu SP-a!
Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 16 godina plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva koje se igra na bazenu Mladosti uz Savu, u četvrtfinalu je Hrvatska bila uvjerljivo bolja od Egipta sa 15-3.
Za najboljeg igrača utakmice proglašen je Duje Srzić koji je postigao tri gola, dok su po dva dodali Roko Koncul, Deni Sappe, Vito Lokas i Ante Domazet.
U polufinalu u subotu od 19 sati Hrvatska će igrati protiv vršnjaka iz Srbije. Momčad Srbije u četvrtfinalu pobijedila Brazil 11-7.
- Ušli smo među četiri najbolje momčadi, ali sad se moramo svi smiriti. Kada smo došli tako daleko, želimo ići do kraja, jasno. Protiv Srbije smo igrali i na pripremama u njihovoj zemlji, kao i u Varaždinu dvije utakmice. Jako se dobro poznajemo, vjerujem da će to biti utakmica na jedan gol. Pomno ćemo ih analizirati kako bi u subotu bili protiv njih u najboljem izdanju. Pozivam sve navijače da ispune tribine i da nam pruže podršku - rekao je izbornik Bruno Sabioni.
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