Obavijesti

Sport

Komentari 1
PORAZ U GRČKOJ

Hrvatski vaterpolisti izgubili od Španjolaca u Svjetskom kupu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Dusan Milenkovic

Španjolska nadigrala Hrvatsku 14-10 u vaterpolskom dvoboju u Grčkoj! Unatoč izjednačenoj prvoj četvrtini, Španjolci se odvojili u drugoj. Hoće li Hrvatska izdržati protiv Italije

Vaterpolisti Španjolske svladali su Hrvatsku 14-10 (4-3, 5-2, 2-2, 3-3) u utakmici drugog kola skupine B Divizije 1 Svjetskog kupa kojem je domaćin grčki Alexandropoli. U prvom nastupu u Grčkoj hrvatski vaterpolisti su s uvjerljivih 16-7 nadigrali Sjedinjene Američke Države, dok je Španjolska poražena od Italije 10-12.

Nakon izjednačene prve četvrtine, u kojoj su Španjolci imali stalnu, ali minimalnu prednost, ključnom se pokazala druga dionica. Na startu druge četvrtine Žuvela je pogodio za 4-4, a potom je uslijedio niz od čak pet španjolskih pogodaka. Odvojila se time Španjolska na 9-4 i to je bio minus koji Hrvatska sve do kraja nije mogla dostići. Najviše što su se izabranici Ivice Tucka približili bilo je 8-11 na startu posljednje četvrtine.

Po tri gola su za Hrvatsku postigli Vlaho Pavlić i Zvonimir Butić, dok je dva dao Tin Brubnjak. Kod Španjolaca je prvi strijelac bio Alvaro Granados s četiri pogotka.

Posljednju utakmicu u skupini B Hrvatska će odigrati u srijedu, a suparnik će biti Italija. Utakmica počinje u 14.30 sati. Trenutačno Španjolska, Italija i Hrvatska imaju po tri boda, ali Talijani imaju utakmicu manje. Plasman na završni turnir Svjetskog kupa, koji će se održati u Sydneyu od 22. do 26. srpnja, izborit će pet prvoplasiranih reprezentacija iz Alexandropolija.

Svjetski kup, Divizija 1 (2. kolo, skupina B):

Hrvatska - Španjolska 10-14

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026