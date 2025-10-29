Hrvatskoj još tri zlata na SP-u u pikadu! U jednoj disciplini na postolju stajala trojica Hrvata

Čudesno Svjetsko prvenstvo za hrvatske pikadiste i pikadistice se nastavlja! Prvi dan Hrvatska je dobila tri svjetska zlata, a još je bolje prošao drugi dan Svjetskog prvenstva u elektronskom pikadu u slovačkom Šamorinu. Najbolji hrvatski pikadisti i pikadistice izašli su pred bullshooter elektronsku metu i doslovno "pomeli" konkurenciju.

Igralo se u muškoj i ženskoj konkurenciji u singlu te u mješovitim parovima, a kako su naši predstavnici počeli osvajati odličja, mogli bi svi natjecatelji u Šamorinu znati i pjevati himnu s obzirom na to da su je na prvoj dodjeli medalja slušali čak šest puta. Podsjetimo, Boris Krčmar deveti je put postao prvak svijeta u 501 DO disciplini u singlu, zatim u bullshooteru u paru s Romeom Grbavcem, a u paru su zlatne bile Marina Letica i Sandra Ivić.

Foto: Hrvatski pikado savez

POGLEDAJTE VIDEO: Boris Krčmar deveti put svjetski prvak

Pokretanje videa... 00:53 Boris Krčmar deveti put postao svjetski prvak | Video: Hrvatski pikado savez

Fenomenalne rezultate nastavili su zlatni Boris Krčmar, srebrni Vladimir Lešić i brončani Neven Rešetar, trojica Hrvata bila su na postolju u singlu na bullshooter ploči. Također, u ženskoj konkurenciji je zlato uzela naša Marina Letica, a odmah do nje bila joj je zlatna parterica iz parova Sandra Ivić, koja je ovaj put bila srebrna. Svjetski prvaci u mješovitim parovima bili su Marina Letica i Boris Krčmar, a natjecanje se nastavlja...