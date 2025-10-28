Neuništivi Krčmar nastavio je s dominacijom: Deveta zvjezdica stigla je na rukav, a bit će ih još

Nakon prvog dana nova je zvjezdica na rukavu, deveta. Nadam se da će ih biti još već na ovom Svjetskom prvenstvu, pronaći ćemo mjesta na rukavu za njih, našalio se dobro raspoloženi najbolji hrvatski pikadist Boris Krčmar koji nam se javio iz Šamorina u Slovačkoj samo dan nakon što je postao svjetski prvak u singlu u soft tipu pa zatim i u paru s Romeom Grbavcem na bullshooter ploči.

Neosporno najbolji svjetski igrač elektronskog pikada samo je nastavio dominaciju na svjetskoj sceni, odmah je u Slovačku stigao iz Engleske nakon što je ostao na korak do osvajanja naslova u Modus Darts Super Series turniru gdje je izgubio u finalu. Ali preiskusan je Boro da bi razbijao glavu s takvim stvarima.

Pokazao je to i u natjecanju parova u kojem su u finalu on i Grbavac s 3-0 slavili protiv Italije, ali napeto je bilo u polufinalu gdje su gubili od predstavnika Njemačke, a onda se dogodio preokret koji je nakon finala donio zlatnu svjetsku medalju. U finalu je Boris izašao na za njega karakterističnih dvostrukih 18, a onda imao jasnu poruku za Grbavca.

- Rekao sam mu da sam ja zato svjetski prvak i kako se nadam da će naučiti nešto iz ovoga. Krenulo je to u meču protiv Italije u polufinalu kad smo se morali izvući - zaključio je Krčmar.

Nakon što je osvojio deveto svjetsko zlato u singlu, u slavlju je pokazao na lijevo rame gdje će biti smještena nova zvjezdica na rukavu, a i započeo pjesmu 'Dvije zvjezdice' koju izvodi Tajči.

Boris i Romeo, kao i cijela hrvatska pikado reprezentacija, tek su krenuli u natjecanja na Svjetskom prvenstvu u Šamorinu i zasigurno nas očekuje još mnoštvo medalja koje stižu kući...