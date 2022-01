Nakon dvije utakmice bez boda smo u drugom krugu Europskog prvenstva. Do polufinala više ne možemo, a uz sve realne i optimistične jednažbe ni do utakmice za peto mjesto. Čeka nas najslabiji plasman na Euru još od 2002. godine kada smo bili zadnji, 16. Četiri godine ranije završili smo osmi, potom šesti i više nikad nismo bili slabiji od petog mjesta. Štoviše, u ovih 20 godina "promašili" smo polufinale samo na našem Euru 2018. To je za svaki respekt.