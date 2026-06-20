Hrvatsku čeka najteži ždrijeb u nokaut fazi!? Pogledajte crne prognoze superračunala za SP

Kalkulacije i računice za prolaz u nokaut fazu Svjetskog prvenstva luđe su nego ikad. Po prvi put u povijesti na svjetskoj smotri nastupa čak 48 reprezentacija, a koliko je Mundijal proširen možda najbolje pokazuje podatak da će prvu rundu nokauta, šesnaestinu finala, igrati 32 momčadi, dakle onoliko koliko ih je u Katru uopće igralo grupnu fazu.

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Svi smo se nadali da će Hrvatska odlično otvoriti prvenstvo, ali Englezi su u prvom kolu bili bolji s 4-2. Vatrenima možda još manje u prilog idu rezultati u drugim skupinama. Stranica Football Meets Data bavi se projekcijama za nokaut fazu i prema njihovu projiciranom kosturu Hrvatska bi kao drugoplasirana iz skupine L išla na drugoplasiranog iz skupine K.

Prema istom izvoru, to bi trebao biti Portugal, budući da je momčad Roberta Martineza, inače prijatelja izbornika Dalića, u prvom kolu kiksala i odigrala samo remi s DR Kongom. Portugal je u startu bio glavni favorit za prvo mjesto u skupini K, ali tu je ulogu sada preuzela Kolumbija, koja je u prvom kolu s 3-1 sredila Uzbekistan Fabija Cannavara.

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kolumbijci bi tako u šesnaestini finala, prema FMD modelu, igrali protiv Gane, dok bi Englezi odmjerili snage s DR Kongom, koji bi mogao proći kao trećeplasirani. Hrvatsku po istom scenariju čeka strašno težak ždrijeb, jer bi u osmini finala igrala protiv pobjednika dvoboja Španjolska Austrija.

Ipak, treba naglasiti da se krvna slika nokaut faze još može itekako promijeniti. Za sada su prolaz osigurali tek domaćini SAD i Meksiko, koji su u prva dva kola uzeli po šest bodova. Svoje projekcije Football Meets Data temelji na simulacijama turnira i ELO procjenama snage reprezentacija, a ti se parametri mijenjaju nakon svake odigrane utakmice.