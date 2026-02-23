HTS je najavio veliki posao! 'Ne tražimo nešto megalomanski'

U Zagrebu je održana sjednica Skupštine Hrvatskog teniskog saveza, na kojoj je, među ostalim, prihvaćeno financijsko izvješće za 2025. te izvješće o radu predsjednika HTS-a i Upravnog odbora od posljednje sjednice Skupštine, objavio je HTS.

Tijekom prezentacije potonjeg izvješća najvažniju informaciju prenio je članovima Skupštine predsjednik HTS-a Zdravko Marić, a tiče se plana izgradnje nacionalnog teniskog centra.

- Radi se na odabiru lokacije. U grubim crtama, ne tražimo nešto megalomanski, niti arhitektonske ekshibicije. Struka je rekla da nam treba natkriven teren tvrde podloge, gdje ćemo moći održavati kampove i treninge, te priređivati manje turnire, poglavito mlađih kategorija - rekao je Marić pa dodao...

Zagreb: Sjednica Skupštine Hrvatskog teniskog saveza | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Želja je da imamo adekvatnu infrastrukturu i za fizičku pripremu, za rehabilitaciju, a da se onda i ured Hrvatskog teniskog saveza preseli tamo, Dakako, trebaju nam i tereni vani, kombinacija zemljanih i tvrdih. U fazi smo izrade idejnog rješenja koje ćemo prilagoditi toj lokaciji. Mnogo više konkretnih detalja nemamo, ali se nadam da ćemo do sljedeće Skupštine imati više - izjavio je Marić.

Skupština je potvrdila člana Upravnog odbora ispred najuspješnijeg kluba u prethodnoj kalendarskojgodini, a to je Mihovil Švigir iz HTK Zagreb. Prihvaćena je informacija o provedenoj Samoprocjeni funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola u sportskom savezu za 2025. godinu.