HTV zvao Puhovskog da govori o nogometu: Dinamov problem je Petković, a Rijeka je kao Real

Hrvatska radiotelevizija je ovaj četvrtak priredila iznenađenje gledateljima pozvavši Žarka Puhovskog, političkog analitičara i filozofa, da u emisiji Studio 4 analizira završnicu nogometne sezone, s posebnim naglaskom na finale Kupa između Rijeke i Slaven Belupa. Ovaj nesvakidašnji potez javne televizije, gdje je Puhovski preuzeo ulogu sportskog analitičara, izazvao je pažnju javnosti uoči ključne utakmice sezone.

Politički filozof u nogometnim vodama

Gostovanje Žarka Puhovskog u sportskom segmentu emisije "Studio 4", koju vodi Petar Vlahov, mnoge je ostavilo u čudu. Uz Puhovskog, u studiju je bio i iskusni sportski novinar Edo Pezzi, no fokus je velikim dijelom bio na opservacijama analitičara poznatijeg po britkim političkim komentarima. Iako je nejasno zašto je HRT odlučio angažirati Puhovskog za nogometne teme, on se spremno prihvatio zadatka, komentirajući ne samo finale Kupa, već i stanje u najvećim domaćim klubovima.

Puhovski nije štedio riječi, a njegove su analize bile direktne i, za neke, kontroverzne. Posebno se osvrnuo na zagrebački Dinamo, identificirajući ključni problem kluba.

- Bruno Petković je bio glavni problem Dinama ove sezone. Treneri su se mijenjali više ove sezone, ali to je bilo tako. To je igrač od dva poteza, vidite da je igrač, ali nakon toga padne. On ne radi velike poteze slučajno, odigrao je 15 minuta za Hrvatsku protiv Brazila koje ćemo pamtiti.

Dodao je kako Petković "na momente izgleda da ne može hodati, ne može trpjeti batine i bez toga ne možete biti igrač" zaključivši da je Dinamu nedostajalo što su imali "taj primadonski stav s Petkovićem."

Rijeka kao Real Madrid, kritike Hajduku

Za razliku od kritika upućenih Dinamu, Puhovski je imao riječi hvale za Rijeku.

- Rijeka je ustrojena slično kao Real Madrid i da to je uspjeh - izjavio je, povlačeći hrabru paralelu.

Rijeka je u posljednjem kolu HNL-a osigurala naslov prvaka pobjedom nad Slaven Belupom, s kojim se bori i za trofej Kupa. Puhovski se dotaknuo i splitskog Hajduka. Kritizirao je ovisnost kluba o Marku Livaji:

- Nitko ne može primiti loptu kao Marko Livaja, ja sam iz prošle generacije, ali nekad je to bila zadana stvar, što se sada izgubilo. Na njemu je Hajduk paratizirao sada.

Zagreb: Prof. dr. sc. Žarko Puhovski | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Proširio je svoju analizu i na nogometnu scenu općenito, primijetivši:

- Sada su Zagreb i Split provincije u ostalu na ostale gradove i klubove, jedna Istra napokon igra nogomet.

Edo Pezzi je također dao svoj doprinos raspravi, vjerujući u Rijekine šanse za dvostruku krunu, ali i ističući motivaciju Slaven Belupa. Osvrnuo se i na probleme Hajduka s navijačima, konstatirajući:

- Nekad su u Torcidi bili ugledni ljudi, ne znam u čemu je sad problem. Sve skupa smo zamijenili sada, mora to stati.