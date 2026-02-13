Hull City - Chelsea: Jakirović na velikom ispitu! Evo gdje gledati

Ovaj petak na rasprodanom stadionu MKM u Hullu sve će oči biti uprte u Liama Roseniora. Bivši igrač i menadžer "tigrova" vraća se prvi put na mjesto s kojeg je prije manje od dvije godine potjeran na prilično grub način, a sada dolazi kao trener moćnog Chelseaja. No u filmskoj priči o povratku, glavnu ulogu za domaće navijače igrat će čovjek koji stoji na drugoj strani terena, Sergej Jakirović. Bivši trener Dinama proživljava sezonu iz snova i upravo on je čovjek kojeg je vlasnik Hulla nazvao "trenerom iz snova", gurnuvši pritom Roseniora u drugi plan.

Petak 13. donosi spektakl u četvrtom kolu FA Cupa od 20.45 uz prijenos na kanalu Arenasport 6, a za Jakirovića je to prilika da engleskoj, ali i svjetskoj javnosti pokaže zašto je njegov dolazak preporodio klub s istoka Engleske.

Vlasnikova poruka: Sergej je bolji za nas

Otkaz Liamu Rosenioru u svibnju 2024. šokirao je mnoge. Doveo je klub s ruba ispadanja u treću ligu do sedmog mjesta i nedostajala su mu samo tri boda za doigravanje za Premier ligu. Ipak, turskom medijskom magnatu Acunu Ilicaliju to nije bilo dovoljno. Smetala mu je Roseniorova "strpljiva i metodična" igra.

​- Liam je fantastičan čovjek i dobar trener, ali njegova filozofija nije bila moja. Njegov nogomet odgovara Chelseaju i velikim klubovima, ali ja sam u Hullu htio drugačiji, napadački stil koji je zabavan i donosi rezultate - govorio je Ilicali pa dodao:

​- Sada mogu reći da sam pronašao svog trenera iz snova. Sergej je najbolji kojeg sam imao.

Te riječi odzvanjaju uoči večerašnjeg dvoboja. Nakon neuspješne epizode s Nijemcem Timom Walterom, Ilicali je povjerenje dao Jakiroviću, a ovaj mu je uzvratio na najbolji mogući način. Hull City igra najbolju sezonu otkako je ispao iz Premier lige 2017. Trenutačno je na četvrtom mjestu Championshipa, u zoni koja vodi u doigravanje za elitu, a momčad igra upravo onakav nogomet kakav je vlasnik priželjkivao - hrabar i napadački.

Foto: Paul Childs/REUTERS

Težak raspored i problemi s ozljedama

Iako je utakmica protiv Chelseaja praznik za grad i navijače, Jakirović je svjestan prioriteta, a to je borba za ulazak u Premier ligu. Zbog toga je najavio određene rotacije, pogotovo jer "tigrove" čeka paklen raspored od sedam utakmica u samo 22 dana.

​- Moramo biti pametni. Tko god je na 50 posto, bolje je da ne igra kako bismo ga sačuvali za prvenstvo. Imamo problema na nekim pozicijama, ali vidjet ćemo nakon zadnjeg treninga tko će biti spreman - rekao je Jakirović engleskim medijima.

Lista ozlijeđenih je dugačka. Nedostaju Eliot Matazo, Darko Gyabi, Cody Drameh i Matt Crooks, a upitan je i ključni branič Charlie Hughes koji već tri tjedna igra s problemom prepone. S druge strane, ni Chelsea ne dolazi u najjačem sastavu. Rosenior ne može računati na Levija Colwilla, Romea Laviju, Marca Cucurellu i još nekoliko igrača, što otvara barem malu nadu za domaćine.

Tradicija je, međutim, brutalno na strani londonskog kluba. Chelsea je prošao dalje u svih osam dosadašnjih dvoboja protiv Hulla u FA Cupu, a "tigrovi" su pobijedili samo jednom u posljednjih 35 međusobnih susreta, i to davne 1988. Ipak, kup je natjecanje u kojem se pišu najljepše priče, a Sergej Jakirović ima priliku ispisati jednu od najvećih u povijesti kluba.