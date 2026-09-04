Hull prijavio rasističke uvrede policiji, Jakirović oštro: Ako ste hrabri, napišite ime i prezime

Hull City osudio je rasističke uvrede koje je njihov novi igrač Robinio Vaz (19) dobio na društvenim mrežama nakon što je klub objavio njegov dolazak iz Rome. Objava kojom je Hull predstavio francuskog napadača u međuvremenu je uklonjena nakon što su se ispod nje pojavili brojni uvredljivi i rasistički komentari.

"Nijedna osoba nikada ne bi smjela doživjeti diskriminirajuće uvrede. Klub će Robiniju pružiti punu podršku. Imamo nultu toleranciju prema svim oblicima diskriminacije", poručili su iz Hulla.

Hull City condemns the abhorrent racist abuse directed towards our new signing Robinio Vaz on social media.



No individual should ever experience discriminatory abuse, and the club will provide Robinio with our full support.



🔗 https://t.co/CDJ6cmzRPv pic.twitter.com/ni5UAw5rPe — Hull City (@HullCity) September 3, 2026

Klub je potvrdio da je u kontaktu s Premier ligom, organizacijom Kick It Out, društvenim mrežama i policijom Humbersidea kako bi identificirao osobe odgovorne za uvrede.

"Surađujemo s policijom Humbersidea i drugim relevantnim tijelima kako bismo identificirali račune odgovorne za ove odvratne uvrede i kako bi se protiv tih osoba mogle poduzeti odgovarajuće mjere. Stojimo uz Robinija i pozivamo sve navijače da nastave prijavljivati svaki oblik diskriminacije", objavio je Hull.

Na cijelu situaciju reagirao je i hrvatski trener Sergej Jakirović.

- Katastrofa. Neprihvatljivo je, mora postojati nulta tolerancija prema takvim uvredama. Živimo u 21. stoljeću. Sve to dolazi s lažnih profila. Ako ste toliko hrabri, zašto ne napišete svoje ime i prezime? Stojimo sto posto iza njega - rekao je Jakirović za BBC Radio Humberside.

Hrvatski trener dodao je da je klub odmah razgovarao s mladim napadačem.

- Pokušali smo mu sve objasniti jer još ne govori engleski pa su nam pomogli dečki koji govore francuski. Dobro je i sve je u redu s njim - dodao je Jakirović.

Vaz je u Hull stigao posljednjeg dana prijelaznog roka na jednogodišnju posudbu iz Rome, a engleski klub ima i mogućnost otkupa njegova ugovora nakon završetka sezone. Roma ga je početkom godine dovela iz Marseillea za približno 20 milijuna eura, ali se mladi napadač nije uspio nametnuti u Italiji. Prošle je sezone zabio jedan gol u Serie A, a sada će pod Jakirovićevim vodstvom pokušati napraviti novi korak u Premier ligi.

Hull je pritom odlično otvorio sezonu. Jakirovićeva momčad osvojila je maksimalnih šest bodova u prva dva kola, prvo je pobijedila Manchester United 2-0, a zatim i Coventry City 1-0. U trećem kolu Hull će na svom stadionu dočekati Aston Villu.