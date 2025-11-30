Humanitarna akcija Minoresa: Dresovi nogometnih velikana na aukciji za pomoć mladima

Organizacija Minores iz Mostara i ove godine pokreće tradicionalnu adventsku humanitarnu aukciju sportskih dresova, kreiranu u obliku adventskog kalendara. Aukcija traje od 1. do 24. prosinca, a sav prikupljeni prihod bit će usmjeren dovršetku radova na Centru za djecu i mlade koji Minores gradi u Mostaru.

Humanitarna aukcija odvija se isključivo putem društvenih mreža organizacije, gdje se svakoga dana objavljuje po jedan nogometni dres. Sudjelovanje je jednostavno - zainteresirani svoje ponude ostavljaju u komentarima ispod dnevne objave, a najviša ponuda odnosi dres.

Ove godine Minores predstavlja posebno vrijednu kolekciju dresova aktualnih i bivših nogometnih zvijezda. Među njima se nalaze potpisani dresovi hrvatskih reprezentativaca poput Luke Modrića, Ivana Perišića, Joška Gvardiola i Petra Sučića, kao i dresovi igrača Dinama, Hajduka, Rijeke, Osijeka i Zrinjskog. Tu su i dresovi mladih hrvatskih „legionara“ koji karijere grade izvan domovine – u Portugalu, Rumunjskoj i na Cipru, ali i dres jednog brazilskog reprezentativca iz velikog svjetskog kluba.

Ljubitelje rariteta oduševit će i djelići nogometne povijesti poput dresova Nemanje Vidića (Manchester United), Aleksandra Kolarova (Manchester City) i Marija Stanića (Parma).

Ukupan prihod od aukcije bit će uložen u dovršetak Minoresovog Centra u Mostaru - projekta koji mladi iz organizacije već godinama grade pretvarajući nekadašnju ruševinu u siguran prostor za najugroženije. Minores je u Hercegovini prepoznat kao jedna od rijetkih organizacija koja aktivno radi s beskućnicima, a posljednjih godina intenzivno djeluje i među socijalno ugroženim obiteljima, posebno u radu s djecom i mladima iz nestabilnih i ranjivih okruženja.

- Vidimo iz prve ruke koliko su djeca iz socijalno ugroženih sredina ranjiva i koliko im malo treba da skrenu u krivom smjeru - poručuje Monika iz Minoresa i dodaje:

- Zato im kroz naš Centar želimo pružiti ono što im često nedostaje: sigurnost, podršku, prostor za igru i učenje te osjećaj da nisu prepušteni sami sebi.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Cilj Minoresa je stvoriti mjesto na kojem će djeca i mladi nakon škole moći dobiti topao obrok, razvijati svoje talente, učiti i usvajati vještine koje će im pomoći da izbjegnu opasnosti poput droge, alkohola, kocke i kriminala.

"Naša misija je jednostavna - učiniti onih nekoliko metara oko sebe boljim mjestom", poručuju iz Minoresa. Upravo zato svaki licitirani dres postaje više od sportskog suvenira - postaje mala cigla u izgradnji sigurnijeg i toplijeg prostora za djecu, mlade i najranjivije u Mostaru.