Američki boksački teškaš Michael Hunter (32, 19-1-1) slovio je za opakog tipa, ali izgubio je poštovanje borilačkog svijeta. Razlog? U zadnji trenutak odustao je od borbe s našim Filipom Hrgovićem (28, 12-0-0), a sad se po prvi put oglasio po tom pitanju. Pokušao se opravdati, ali ispalo je to neuvjerljivo i jadno.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrgović trenira u SAD-u i pjeva Thompsona

- Ja se i dalje želim boriti protiv Hrgovića. No, ako gledamo s poslovne strane, Triller mi je dao nešto što jednostavno nisam mogao odbiti. Mi smo se pripremali za Hrgovića i to je jedno vrijeme bio moj jedini fokus. Opet, ako pričamo o poslu, svi nas gledaju drugačije ako napravimo dobar poslovni potez. S druge strane, takvih kritika nema ako promotori povuku loš potez - objasnio je Hunter tijekom gostovanja u "At the Fights" emisiji SiriusXM radija.

A ponuda koju "nije mogao odbiti" jest borba protiv anonimca Mikea Wilsona (21-1-0), o kojem ima jako malo podataka. Čak mu je i godine teško pronaći... S njim će se boriti 19. lipnja u Miamiju na priredbi u organizaciji Trillera, koju predvode Teofimo Lopez i George Kambosos Jr.

Meč Hrge i Huntera trebao je biti za prvog izazivača po IBF verziji, ali... Iz te organizacije brzo su reagirali i Huntera s četvrtog spustili na 11. mjesto njihove ljestvice izazivača za prvaka teške kategorije.

Eddie Hearn je pri licitaciju honorara za meč Huntera i Hrgovića postavio ponudu u iznosu od 606,666 dolara, gdje bi Hunteru pripalo 60 posto, odnosno 364 tisuće dolara, dok bi ostatak išao "El Animalu". Računica je jasna, Hunter je dobio približno isti, ili veći iznos, a protivnik je neusporedivo slabiji od Hrge.

- Promotori rade toliko puno pogrešaka i loših odluka da ih ne možete nabrojati niti da želite. Mislim kako su zapravo samo bijesni jer me nisu odveli tamo gdje su se nadali. Htjeli su me podcijeniti, postaviti se iznad mene. Bio sam pod ugovorom s DAZN-om ne tako davno. Tako da sada znam kad trebam odigrati prave karte - pravdao se Hunter.

Što se tiče Hrgovića, Hearn se i dalje nada organizaciji meča za IBF-ovog izazivača. Hrvatski boksač nije štedio Huntera u izjavama.

- On je sramota za profesionalni boks. Toliko dugo pregovarati, uzimati vrijeme svima i onda se povući bez objašnjenja. Da je barem nešto izmislio, poput ozljede ili korona virusa - rekao je Hrgović za Večernji list.