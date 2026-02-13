Hvala, Chris! Jedan od najboljih NBA asistenata ide u mirovinu

Jedan od najvećih razigravača u povijesti NBA lige, Chris Paul (40), odlučio je reći zbogom profesionalnoj košarci. Nakon 21 sezone ispunjene nevjerojatnim potezima, asistencijama i pobjedama, čovjek s nadimkom "Point God" objavio je u petak kraj svoje bogate karijere. Vijest je stigla nedugo nakon što su ga Toronto Raptorsi službeno otpustili, čime je na pomalo neočekivan način spušten zastor na putovanje koje će ga sigurno odvesti u Košarkašku kuću slavnih.

Odluka o prekidu suradnje s Raptorsima nije bila iznenađenje, s obzirom na to da je bilo jasno kako 40-godišnji veteran nikada neće zaigrati za kanadsku momčad. Međutim, konačna odluka o povlačenju iznenadila je mnoge. Paul je karijeru završio na način koji nije dostojan legende, bez oproštajne turneje ili posljednjeg pokušaja da osvoji toliko željeni naslov prvaka.

Svoju odluku podijelio je s javnošću putem emotivne objave na društvenim mrežama, gdje se osvrnuo na više od dva desetljeća provedena na najvećoj košarkaškoj pozornici.

"To je to! Nakon više od 21 godine, povlačim se iz košarke. Dok ovo pišem, teško je znati što točno osjećam, ali po prvi put – što bi mnoge iznenadilo – nemam odgovor, lol! Ali, prvenstveno sam ispunjen s toliko radosti i zahvalnosti! Iako je ovo poglavlje 'NBA igrača' završeno, košarka će zauvijek biti utkana u DNK mog života."

U nastavku je dodao kako je u NBA ligi proveo više od pola svog života, igrajući u tri različita desetljeća.

"Igrati košarku za život bio je nevjerojatan blagoslov koji je nosio i puno odgovornosti. Prihvatio sam sve. I dobro i loše. Kao netko tko stalno uči, znam da je liderstvo teško i nije za slabe. Neki će vas voljeti, mnogi neće. Ali cilj je uvijek bio cilj, a moje namjere su uvijek bile iskrene."

Posljednja sezona u karijeri Chrisa Paula nije prošla kako se nadao. Vratio se u Los Angeles Clipperse, franšizu u kojoj je proveo najbolje godine i stvorio eru poznatu kao "Lob City", nadajući se bajkovitom završetku i osvajanju prvog naslova. Nažalost, stvarnost je bila drugačija.

Odigrao je samo 16 utakmica, ulazeći s klupe u prosjeku na 14 minuta. Bilježio je skromnih 2,9 koševa i 3,3 asistencije po utakmici, uz šut iz igre od samo 32 posto. U prosincu su ga Clippersi poslali kući tijekom jednog gostovanja, jasno dajući do znanja da više ne računaju na njega. Dva mjeseca kasnije, uoči završetka prijelaznog roka, razmijenjen je u Toronto, koji ga je odmah otpustio, čime je njegova igračka priča definitivno završena.

Iako je ostao bez šampionskog prstena, Chris Paul odlazi u mirovinu s impresivnom ostavštinom. Tijekom 21 sezone odigrao je 1.370 utakmica u regularnom dijelu sezone, a karijeru je završio s prosjecima od 16,8 poena, 9,2 asistencije i dvije ukradene lopte po utakmici.

Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS

Njegovo ime upisano je pri samom vrhu brojnih povijesnih ljestvica. Drugi je najbolji asistent (12.552) i drugi najbolji "kradljivac" lopti (2.728) u povijesti lige – u obje kategorije ispred njega je samo legendarni John Stockton. Ukupno je zabio 23.058 koševa. Bio je 12 puta izabran na All-Star utakmicu, 11 puta u najbolje petorke lige i devet puta u najbolje obrambene postave. Šest puta bio je najbolji kradljivac lopti sezone, a pet puta najbolji asistent. S američkom reprezentacijom osvojio je i dva olimpijska zlata (2008. i 2012. godine), a izabran je i u tim povodom 75. obljetnice NBA lige.

Njegov put započeo je 2005. godine kada su ga New Orleans Hornetsi izabrali kao četvrti izbor na draftu. Odmah je pokazao svoj talent i osvojio nagradu za novaka godine. Nakon šest sezona u New Orleansu, uslijedila je era u Los Angeles Clippersima, gdje je s Blakeom Griffinom i DeAndreom Jordanom činio jedan od najatraktivnijih trojaca lige.

Nakon Clippersa, igrao je za Houston Rocketse, s kojima je 2018. stigao do finala Zapadne konferencije, što mu je i najveći klupski uspjeh prije dolaska u Phoenix. Potom je proveo po jednu sezonu u Oklahoma City Thunderu, da bi s Phoenix Sunsima 2021. konačno zaigrao u velikom NBA finalu, gdje su poraženi od Milwaukee Bucksa. Posljednje godine proveo je u redovima Golden State Warriorsa i San Antonio Spursa, prije kratkog i neslavnog povratka u Clipperse.