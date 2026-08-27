'HVALA KU**U VIŠE' Pogledajte reakcije navijača Hajduka: 'Ako nisam ostario 10 godina za ovo'

Europo, evo nas, napisao je Hajduk na službenim stranicama na društvenim mrežama nakon dramatične pobjede nad Rakowom 3-2 u play-offu za Konferencijsku ligu, kojim je okončao 16 godina dugu sušu i napokon izborio europsku jesen. Navijači "bilih" su, dakako, u deliriju. Ovo su neki od komentara:

"Napokon utakmica s mudima do poda! Pukštas odlazak sa stilom. Livaja doktorski kad je ušao, zagradio, sačuvao i podijelio par lopti.Gonzalo lagano pišanje po zviždačima.Ne mogu vjerovati da postoje ljudi kojima je Gatusso i dalje bolji trener od Garcie."

"thank you Puki for the last dance , ti si naš Captain Amerika"

"Napokon laganini pobjeda bez stresa."

"Majke ti mile ako nisam 10 godina ostario gledajuci ovu utakmicu. Bravo bili"

"Doktorica mi je rekla da izbjegavam stresne situacije, a sta ja, ja gledam Hajduk u Europi. Zivot na rubu 120 min."

"Jedna bez stresa. Ajmo Hajduče"

"Velike čestitke od Dinamovca!"

"Garsia, svaka ti čast!!! pod kojim pritiskom i sa kakvim igračima si izašao u europu, skidam ti kapu!!!"

"Ustati i reći Gonzalo Garcia i Robert Graf."

Igrači Hajduka upali na konferenciju za medije i zalili trenera Garciju | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL

"Hvala K**** vise"

"Zahvalit se kako treba malom Pukstasu i Siguru na srčanosti i predanosti. Pravi profesionalci i neka im je sa srećom ako idu."

"Iskrene Cestitke od Dinamovog navijača. Od srca sam navijao za Hajduk. Jer Hrvatska je iznad svega."

"Blagoslovljen bija Normabel zelenko×2"

"Urugvajska prevaro"

"From Australia Congratulations Hvala"

"Pitaj Jarnija za koga je jučer navijao, rođeni međimurac, fuj"

"Ljudi moji, je li to moguće... Čestitke..."

"E vala idemo na jedmo gotovanje...pa da je*e rak raka...Idemo najači klub u HR...HŽV...Garcia hvala komso moj bivši

"Napokon, sad idemo po tu 'kantu'"

"Neka vam skupa pretplata"

"Ili ja još sanjan ili je stvarno. Napokon više samo jako dalje"

"A i onaj sudac kakav im bezveze penal dosudio, tip se bacio.... Nedovoljan intenzitet i po meni žuti čisti, ništa VAR??"

"Na Lokomotivu rasprodan stadion....ajmoooooo"

"Cestitke i Pukiju i Siguru iako odlaze ostavili su srce na terenu. Raci odlicna utakmica. Bravo svi, a bome i mi koji smo bili predinfarktnom stanju."

"16 je*enih godina,Napokon"

"Čestitke od Dinamovke. Sretno dalje"

"Rutinski odrađeno"

"Hvala k..cu više!"