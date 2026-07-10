Hvalospjevi kapetanu Mbappéu u francuskim medijima: 'Naš spasitelj, potpuno je nezadrživ'

Francuska slavi plasman u treće uzastopno polufinale Svjetskog prvenstva nakon pobjede 2-0 nad Marokom, no poslije susreta u medijima dominiraju dva oprečna osjećaja: euforija zbog izvedbe i velika zabrinutost za kapetana Kyliana Mbappéa. Naslovnice tiskovina poput L'Équipea, Le Figaroa i Le Parisiena slave "spasitelja nacije", ali istovremeno postavljaju ključno pitanje hoće li biti spreman za polufinale protiv pobjednika dvoboja Španjolske i Belgije. Pobjeda je osigurana, no cijena bi mogla biti visoka.

Foto: Mike Segar

Utakmica u Foxboroughu, nedaleko od Bostona, bila je prava drama za francuskog kapetana. Od samog početka, "plavi" su nametnuli snažan pritisak, no marokanski golman Yassine Bono bio je nesavladiv. Vrhunac prvog poluvremena dogodio se u 28. minuti kada je, nakon duge provjere Varsa, dosuđen penal za Francusku. Loptu je uzeo Mbappé, no njegov udarac Bono je obranio, što je bio njegov prvi promašeni penal za reprezentaciju od Eura 2021. godine.

Francuski mediji ističu kako je marokanski golman dugo držao svoju momčad u igri, obranivši i pokušaje Désiréa Douéa i Lucasa Dignea, koji je pogodio prečku. No, kako piše Goal.com, "nemoguće je držati Kyliana Mbappéa na zemlji". U 60. minuti, nakon što je primio loptu na rubu šesnaesterca, Mbappé je fantastičnim, preciznim udarcem pogodio suprotni kut za vodstvo 1-0. "Bljesak genijalnosti", "veličanstven udarac", "spasitelj" - samo su neki od epiteta kojima su ga počastili francuski novinari, slaveći njegovu mentalnu snagu da se izdigne nakon velikog promašaja.

Foto: Jeenah Moon

Iako je konačni rezultat bio samo 2-0, francuski mediji suglasni su da je pobjeda mogla biti i uvjerljivija. Utakmica je, prema pisanju Le Figaroa, bila "jednosmjerna", a Francuzi su odigrali "maestralno i strpljivo". Pohvale idu na račun cijele momčadi, a posebno se ističe vezni red s Manuom Konéom i Adrienom Rabiotom, koji su potpuno neutralizirali marokanske pokušaje tranzicije. Samo šest minuta nakon Mbappéovog gola, priču je zaključio Ousmane Dembélé. Nakon sjajnog prodora i dodavanja kapetana, Dembélé je postavio konačni rezultat i potvrdio prolazak u polufinale. Izbornik Didier Deschamps bio je zadovoljan viđenim.

Odmah nakon posljednjeg zvižduka argentinskog suca Facunda Tella, ulice Pariza, posebno Champs-Élysées, pretvorile su se u "divovsku navijačku zonu", izvještava Le Parisien. Tisuće navijača slavile su svoje heroje, sanjajući o trećoj zvjezdici na dresu. Ipak, slavlje je pomutila scena iz 77. minute kada je Mbappé, nakon jednog duela, s bolnom grimasom ostao ležati na travi. Odmah je zatražio zamjenu te je šepajući napustio teren.

Kamere su ga kasnije prikazale na klupi s ledom na desnom gležnju, što je izazvalo val zabrinutosti diljem zemlje. Njegova dostupnost za polufinale, koje se igra na Dan pada Bastille, 14. srpnja, postala je glavna nacionalna tema. Sam igrač pokušao je smiriti naciju.

​- Dobro sam. Dobio sam udarac u gležanj. U tom trenutku, Mateta je bio spremniji od mene odigrati zadnjih 15 minuta - rekao je kapetan.

*uz korištenje AI-a