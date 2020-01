Kakva drama! Danci se pred kraj spasili ispadanja s Eura

Višegodišnji vladari svjetskog rukometa Francuzi izgubili su u nedjelju od Norveške i tako definitivno ispali s Eura, a blizu su bili i Danci. Oni su u prvom kolu izgubili od Islanda 31-30, a u drugom kolu su se poraza spasili u samoj završnici. Mikkel Hansen i družina odigrali su 24-24 s Mađarima, a za prolazak u drugu fazu treba im pobjeda nad Rusijom i poraz Mađarske od Islanda u posljednjem kolu.

Danci su u ovaj susret ušli kao apsolutni favoriti, a najviše zbog toga što su izgubili od Islanda u prvom kolu. Koeficijent na njihovu pobjedu bio je 1.08, a na Mađare 13. Naravno, nije to više ona ista momčad kao prije par godina kada ih je predvodio Laszlo Nagy. No ne bi baš tako rekli ako ste gledali utakmicu. Mađarska je ušla silovito u utakmicu i 'ubijali' su Hansena i društvo granitnom obranom. Do kraja prvog dijela niti jednom nisu ispuštali prednost, a na predah su otišli s dva razlike.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ista priča nastavila se i u drugom dijelu, a Hansen je očajavao jer nije mogao apsolutno ništa napraviti. A kada jednog od najboljih igrača svijeta dovedete u takvu situaciju, onda znate da su Danci u velikim problemima.

U 53. minuti, pri vodstvu od 23-21, Balogh je imao sedmerac, ali Green mu je obranio. To je bio trenutak koji je mogao Mađarima osigurati pobjedu, ali taj trenutak je ipak otišao na stranu Danaca koji su zabili tri gola zaredom i došli do prvog vodstva na utakmici, ali ubrzo su Mađari izjednačili na 24-24.

Svjetski prvaci su u posljednjoj minuti mogli i do pobjede, ali Mikler je obranio Hansenov pokušaj.

Danci nakon dva kola imaju samo jedan bod, dok su Mađari na tri boda. Island je pobjedom nad Rusijom 24-23 osigurao drugu fazu, a drugi putnik će se znati nakon posljednjeg kola. Danska u srijedu igra protiv Rusije i za prolazak dalje moraju pobijediti Ruse dva razlike, uz poraz Mađara od Islanda. Mađarskoj je za prolazak dalje dovoljan i bod.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Najbolji kod Mađara bio je potencijalni igrač PPD Zagreba Zsolt Balogh sa sedam golova, a Szita iz Wisle Plock dao je pet. Kod Danaca je najefikasnije lijevo krilo Holstebroa Magnus Bramming sa šest golova.

Ove dvije momčadi igrale su međusobno i u osmini finala SP-a 2017. godine, a i tada su Danci bili jedni od glavnih favorita za naslov. Kao što možete pretpostaviti, Mađarska je tada pobijedila 27-25 i izbacila ih sa Svjetskog prvenstva...

Tema: Rukometni Euro 2020.