I Dinamo se oprostio od svoje golmanske ikone: Koch mit uns!

Georg Koch (54) preminuo je u četvrtak od raka gušterače. I to baš za vrijeme dok je njegov Dinamo igrao utakmicu Kupa protiv Kurilovca. Veliki šok i tuga za klub i navijače za koje je Koch bio puno više od golmana. Branio je sjajno, a njegove izjave postale su kultne. I Dinamo se oprostio od svoje ikone.

"Miljenik maksimirskih tribina, nekadašnji sjajni Dinamov vratar Georg Koch, zauvijek nas je napustio u svojoj 55. godini. GNK Dinamo ovom prilikom izražava duboku i iskrenu sućut obitelji i prijateljima našeg Georga Kocha. Dragi naš Georg, dok nam sjećanja prolaze pred očima, hvala ti na svemu - svim obranama, emocijama i povijesti koju smo zajedno ispisali. Zauvijek ćeš ostati dio naše plave obitelji. Koch mit uns", stoji u objavi zagrebačkog kluba.

I Bad Blue Boysi krenuli su skandirati "Koch mit uns" kada su saznali za tužnu vijest. Koch će ostati upamćen po izjavi o Maksimiru i po sjajnim bravurama protiv Ajaxa 2007. godine. Počivao u miru.