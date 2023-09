I igrači Reala klanjaju se Luki: Ma sad ga volim još i više...

Na početku sezone bio je nezadovoljan, a kako i ne bi bio. Nakon što je 12 godina dominirao u dresu Real Madrida, posipao magiju terenom i osvajao trofeje, trener Carlo Ancelotti ga je na početku sezone zabetonirao na klupu.

Mnogi su sumnjali u njega, neki smatrali da je prestar za Real, ali maestro ih je opet sve razuvjerio. Luka Modrić odigrao je sjajnu utakmicu u pobjedi protiv Union Berlina (2-1). Razigravao je momčad, oduševljavao lucidnim potezima i tako 80 minuta. Kada je izašao iz igre, krcati Santiago Bernabeu mu se naklonio.

Bila mu je to i najveća minutaža ove sezone i tek drugi susret od prve minute. U četiri utakmice ulazio je s klupe i skupljao mrvice koje inače dobivaju mladi igrači. Naravno da ga je to pogodilo, a sada je pokazao i svome treneru da može u 39. nositi Real i biti najbolji na terenu.

Na pitanje zašto više ne igra, Ancelotti je diplomatski odgovorio.

- Luka Modrić i Toni Kroos? Imamo mnogo elitnih veznjaka. Svaki od njih može igrati. Ni Luku ni Tonija ne mogu ostaviti na klupi 4-5 utakmica zaredom. Svatko može doprinijeti, bilo da počinje ili ulazi u drugom poluvremenu. Nije lako shvatiti za igrača koji neće startati, ali nije tako teško misliti da će pridonijeti u drugom poluvremenu kada je protivnik umoran - rekao je Ancelotti.

Naklonio mu se i Rodrygo. Luka i mladi Brazilac u sjajnim su odnosima, hrvatski maestro mu je poput savjetnika, a po godinama mu može biti i otac.

- Luka Modrić? Sada ga volim još i više. Ne igra toliko puno, ali zna da je jako važan za nas bez obzira na to koliko igra. Uvijek mu kažem to što je on govorio meni proteklih godina. Ušao je u određene godine, ali ima jako dobar mentalitet i ovo sve proživljava jako mirno