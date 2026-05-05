I juniorski Kup ide u Zagreb! Dinamo pred sam kraj susreta slomio Slaven za veliko slavlje

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Juniori Dinama novi su osvajači Hrvatskog nogometnog kupa. U uzbudljivom finalu odigranom na Gradskom stadionu u Križevcima, momčad pod vodstvom Jerka Leke svladala je Slaven Belupo 2-0, no do pobjede su stigli uz puno muke. Junakom se prometnuo bugarski ofenzivac Kalojan Božkov, koji je s dva pogotka u samoj završnici slomio otpor Koprivničana.

Iako su "modri" u utakmicu ušli kao favoriti, što potvrđuje i stanje na prvenstvenoj ljestvici, igrači trenera Vladimira Balagovića pokazali su se kao izuzetno tvrd orah. Dinamo je očekivano dominirao posjedom lopte od prve minute, no obrana Slavena djelovala je organizirano i čvrsto, uspješno držeći Zagrepčane podalje od svojeg golmana Gabrijela Podhraškog.

Prava uzbuđenja čekala su se sve do drugog poluvremena. Najveću priliku za Dinamo propustio je Leonardo Perković u 68. minuti kada je, nakon sjajnog prodora Patrika Horvata, s pet metara pucao prema praznom golu, no Filip Kutleša je nevjerojatnim klizećim startom spasio siguran pogodak. Slaven Belupo je svoju zlatnu priliku imao u 87. minuti, kada je Karlo Habijanec nakon ubačaja glavom pucao tik pored stative.

I baš kada se činilo da će finale otići u produžetke, ukazao se Kalojan Božkov. Bugarin, koji je u igru ušao u 69. minuti, postao je apsolutni heroj Dinama. U 90. minuti, nakon centaršuta Josipa Brundića, sjajno se ubacio između dvojice suparničkih stopera i glavom iz blizine matirao nemoćnog Podhraškog za veliko slavlje "modrih".

Točka na "i" stavljena je samo dvije minute kasnije. U jeku napada Slaven Belupa, sijevnula je polukontra Dinama. Patrik Horvat uposlio je Božkova, koji se na rubu šesnaesterca namjestio na lijevu nogu i preciznim udarcem u bliži kut postavio konačnih 2-0, potvrdivši tako novi trofej za vitrine maksimirskog kluba. Nešto ranije Kup su osvojili i pioniri.

