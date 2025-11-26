I Liverpoolov skaut svjedočio Frukovoj magiji u Jadranskom derbiju. Evo koga je sve pratio

Dugo će trebati navijačima Hajduka da prebole ono što su njihovi igrači doživjeli u subotu na Rujevici. Rijeka ih je demolirala (5-0) u 14. kolu HNL-a i nanijela im najteži poraz u povijesti lige, a posebno je prednjačio nevjerojatni Toni Fruk koji je u samo 32 minute zabio hat-trick splitskoj momčadi koja mu je postala najomiljenija mušterija. Zabio joj je sedam golova i izjednačio se s Anasom Sharbinijem kao igrač Rijeke koji je najviše golova zabio Hajduku.

Slučajno ili ne, Fruk je najbolju partiju u karijeri isporučio pred brojnim skautima europskih klubova koji su se našli na tribinama. Među njima su bili Liverpool, Udinese, Milan, nije poznato koga su pratili talijanski klubovi, ali na društvenim mrežama procurio je popis igrača koji su bili podcrtani u bilježnici skauta Liverpoola.

Kako piše Instagram profil lfctransfer.s, čovjek s Anfielda došao je navodno pogledati dvojicu Riječana Tonija Fruka (24) i Dominika Thaqija (18) te dvojicu hajdukovaca, Rokasa Pukštasa (21) i Branimira Mlačića (18). Ne treba niti napominjati tko ga je najviše oduševio. Svjedočio je jednoj od najdominantnijih predstava jednog igrača u HNL-u u posljednjih nekoliko godina.

Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Naravno, to što je Liverpoolov skaut bio na Rujevici ne znači ništa jer klub takve veličine u svojim bazama ima nekoliko stotina talentiranih igrača koje intenzivno prati. Rijeka i Hajduk su te sreće da su pod prismotrom engleskog velikana i njihovi biseri, a hoće li Liverpool napraviti konkretne korake i dovesti nekoga od njih, to ćemo doznati u doglednoj budućnosti.