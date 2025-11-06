I 'mali Dudu' počeo zabijati za Hrvatsku: 'Kao da pleše sambu'

Prezime Da Silva ponovno odjekuje hrvatskim nogometnim travnjacima. Gotovo dva desetljeća nakon što je Eduardo da Silva (42), omiljeni Dudu, počeo ispisivati zlatne stranice svoje karijere u Dinamu i hrvatskoj reprezentaciji, na scenu je stupio njegov nasljednik.

Matheus Eduardo Alves da Silva, 14-godišnji sin legendarnog napadača, u debitantskom nastupu za hrvatsku U-15 reprezentaciju u utorak pokazao je da jabuka uistinu ne pada daleko od stabla. S dva gola u uvjerljivoj pobjedi protiv Luksemburga (5-1) u Ivanić Gradu, mladi je napadač Flamenga oduševio struku, navijače i skaute, nagovijestivši početak nove, uzbudljive nogometne priče.

Iako je debi bio spektakularan, stožer reprezentacije i Hrvatski nogometni savez pokazali su veliku dozu odgovornosti. Matheus je na okupljanje stigao s bolovima u leđima, a nakon utakmice bol se ponovno javila. Liječnička služba brzo je reagirala i poštedjela ga drugog nastupa protiv Češke u četvrtak u Ivaniću.

- Liječnička služba ustanovila je stres frakturu zdjelice i ne žele riskirati. To je dijete u razvoju, naglo je izrastao, čak deset centimetara u godinu dana, moramo biti jako osjetljivi da ga ne podvrgnemo prevelikim naporima - objasnio je izbornik Ćuk za Sportske novosti.

- On bi htio igrati, roditelji ga u tome podržavaju, ali ne mogu si dopustiti da netko danas-sutra prstom upre u mene kako sam nekoga upropastio. Moramo paziti na njega.

Ovaj potez pokazuje zrelost i dugoročnu viziju, jer je zaštita zdravlja mladog talenta apsolutni prioritet. U-15 selekcija ionako služi za isprobavanje i brušenje talenata, dok prava natjecanja kreću tek od uzrasta U-17.

Na razvojnom turniru u Ivanić Gradu, pod vodstvom trenera Marina Smoje, instruktora Središta Osijek, mlada hrvatska reprezentacija demonstrirala je silu protiv vršnjaka iz Luksemburga. Iako su mrežu tresli i Zvone Dacer, Lucas Kuzmanović Lastavec te Ivan Križan, sva svjetla pozornice bila su usmjerena prema mladiću s brojem 17 na leđima. Matheus je u igru ušao na početku drugog poluvremena i odmah pokazao zašto se o njemu govori s toliko entuzijazma.

Nije mu trebalo dugo da se upiše u strijelce. U 66. minuti postigao je svoj prvi pogodak u hrvatskom dresu, a točku na "i" impresivne predstave stavio je drugim golom u 89. minuti, potvrdivši pobjedu Hrvatske. Bio je to debi kakav se samo poželjeti može, a reakcija ponosnog oca nije izostala.

Eduardo da Silva, jedan od najboljih strijelaca u povijesti "vatrenih", na profilu na Instagramu oglasio se emotivnom porukom uz sinovu fotografiju: "Čestitam. Prvi golovi se nikad ne zaboravljaju." Ta je poruka sažela osjećaje cijele nacije koja se sjeća Dudovih majstorija i s nadom gleda prema njegovom sinu.

Talent mladog Da Silve nije promaknuo ni stručnom stožeru reprezentacije na čelu s izbornikom Sretenom Ćukom. Upravo ga je Ćuk prvi put primijetio na turniru u Vukovaru, gdje je Matheus igrao za selekciju dijaspore.

"Prvi put nam se predstavio na turniru u Vukovaru u selekciji dijaspore iz Amerike, postigao je po dva gola Dinamu i Šibeniku. Vidjeli smo da je taj, da je dobar. Očito je na oca, ima istančan osjećaj za gol", izjavio je Ćuk za Sportske novosti, dodavši kako je Matheus stigao s "brazilskim navikama".

Na pitanje o kakvim se navikama radi, kroz smijeh je odgovorio:

- Samba. Dečko je razigran. Igrači iz Hrvatske su taktički zreliji, ali on ima potez."

Ćuk ne skriva oduševljenje onime što je vidio u Ivanić Gradu. "Dečko je za jedno poluvrijeme pokazao što možda netko neće u tri utakmice. Pravog igrača odmah vidite i osjetite. Definitivno je notiran."

Sličnog je mišljenja i trener Marin Smoje, koji je vodio momčad na turniru. "Izraziti je potencijal, voli se nadigravati, prva ideja mu je dribling. Taktički mu još malo nedostaje, pogotovo u fazi obrane, ali riječ je o izuzetnom talentu. Ima sjajne genetske predispozicije koje je naslijedio od oca, ali i od majke koja je bila atletičarka. Momak je vrijedan praćenja", zaključio je Smoje.

Zanimljivo je da Matheus u svom klubu, brazilskom velikanu Flamengu, igra na poziciji centralnog napadača, dok ga je stožer reprezentacije u debiju koristio na krilu, s planom da ga se, kako bude sazrijevao, sve više približava golu.

Ono što posebno fascinira kod Matheusa jest njegova duboka povezanost s Hrvatskom, unatoč tome što odrasta tisućama kilometara daleko, u Rio de Janeiru. Njegov otac Eduardo često je isticao sinovu želju da igra isključivo za Hrvatsku, a jedna anegdota to najbolje potvrđuje.

"Zanimljiva je anegdota, kad je bila utakmica Hrvatska - Brazil na Svjetskom prvenstvu 2022., on je u Riju u školu došao u hrvatskom dresu. Jedini Brazilac u Riju koji je nosio hrvatski dres", otkrio je trener Smoje.

Ta privrženost ogleda se i u jeziku. "Govori hrvatski, ne savršeno, ali sasvim dobro", kaže Smoje, a izbornik Ćuk se nadovezuje: "Moram ga pohvaliti, on koji živi u Brazilu bolje govori hrvatski jezik nego neka naša djeca koja nam dođu iz Njemačke."

Sam Eduardo neizmjerno je ponosan na sinov nogometni put. "U Flamengu je već četiri godine, dosta dobro kotira. To je najbolji klub u Brazilu. Ponosan sam kad vidim da je moj sin tamo već četiri godine. Dosta odskače brzinom, ima dobru tehniku, hladan kao tata u završnici", opisao je Dudu svog nasljednika, potvrdivši da je Matheus naslijedio ključnu osobinu koja je njega samog činila jednim od najubojitijih napadača svoje generacije.

Prvi koraci Matheusa da Silve u hrvatskom dresu ispunili su nogometnu javnost optimizmom. Iako je pred njim još dug i naporan put, talent, genetika i, što je najvažnije, srce koje kuca za Hrvatsku, snažan su temelj za veliku karijeru.

Dok se navijači s nostalgijom sjećaju Dudovih golova i sjetno uzdišu pri pomisli što je sve mogao postići da nije bilo kobne ozljede, pojava njegovog sina budi nadu da će dinastija Da Silva ipak ispisati sve one stranice povijesti koje su ostale prazne. Hrvatska je dobila novog dragulja, a njegovo vrijeme tek dolazi.