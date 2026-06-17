Prekrasno je, što drugo reći. Puno nas Hrvata je ovdje, dirljivo je da se naježiš
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I Mišković je u Dallasu. Evo što prognozira protiv Engleza
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Reporter Sport Kluba Vedran Babić naišao je na šefa Rijeke Damira Miškovića u moru hrvatskih navijača u Dallasu.
- Prekrasno je, što drugo reći. Puno nas Hrvata je ovdje, dirljivo je da se naježiš. Bit ćemo dokle god je i Hrvatska ovdje - rekao je te koncizno otkrio kakav rezultat večeras očekuje.
- Pobjeda - zaključio je Mišković.
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