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I Mišković je u Dallasu. Evo što prognozira protiv Engleza

Piše Filip Sulimanec,
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I Mišković je u Dallasu. Evo što prognozira protiv Engleza
Foto: Slavko Midžor, Igor Šoban/PIXSELL

Prekrasno je, što drugo reći. Puno nas Hrvata je ovdje, dirljivo je da se naježiš

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Reporter Sport Kluba Vedran Babić naišao je na šefa Rijeke Damira Miškovića u moru hrvatskih navijača u Dallasu. 

 - Prekrasno je, što drugo reći. Puno nas Hrvata je ovdje, dirljivo je da se naježiš. Bit ćemo dokle god je i Hrvatska ovdje - rekao je te koncizno otkrio kakav rezultat večeras očekuje.

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 - Pobjeda - zaključio je Mišković.

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