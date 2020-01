Mostar srcem uz rukometaše: Na dočeku preko 10.000 ljudi!

I KIŠA JE STALA

Počeo je glazbeni program. Mostarom se ori 'Morska vila' koju pjevaju Ban i Daleka obala, a bila je himna prethodnih generacija rukometaša.

Više ne pada ni kiša no to je - usputna nota. Jer... I dok je padala nitko se nije ni maknuo s mjesta. Sve su pristupne ceste pune. Ako namjeravate na doček: parkirajte što dalje pa do kampusa: 'na noge'.