Obavijesti

Sport

Komentari 0
UVIJEK VJERNI

I najtrofejniji hrvatski futsal klub podržao Marka Livaju!

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: < 1 min
I najtrofejniji hrvatski futsal klub podržao Marka Livaju!
Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Livaju su svojim objavama na društvenim mrežama podržali Igor Štimac, bivši sportski direktor Goran Vučević, reprezentativac Luka Vušković, a sada i MNK Split

Admiral

Kapetan Hajduka Marko Livaja potjeran je u nedjelju s priprema 'bilih' u Sloveniji zbog kršenja discipline. Čini se kako je došao kraj njegovoj priči u Hajduku. Sve ide ka tome da će mu klub ponuditi da kao slobodan igrač potraži novi klub.

Livaja je, doznaju 24sata, s nekolicinom igrača ostao na team buildingu nakon utakmice Hrvatska - Gana dulje od onog što je klub dopustio. Za kaznu je ta skupina igrača dobila na idućem treningu dodatno trčanje, svi su ispunili svoju kaznu, ali Livaja je odbio, ušao je potom u verbalni sukob s trenerom Gonzalom Garcijom i sportskim direktorom Robertom Grafom. Nakon toga je potjeran s priprema u Sloveniji. Iako je u tijeku Svjetsko prvenstvo, ovaj 'potres' u slučaju Livaja izazvao je veliku pažnju. 

Livaju su svojim objavama na društvenim mrežama podržali Igor Štimac, bivši sportski direktor Goran Vučević, reprezentativac Luka Vušković, a sada i MNK Split. 

- Marko Livaja godinama je uz nas - i kad je bilo lako i kad je bilo teško. Hvala ti na svemu što činiš za naš grad i naš sport. Split je uz tebe Marko - napisali su objavi na svojim društvenim mrežama. 
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Hajduk doveo i predstavio Brazilca, Jakirović uskoro ostaje bez Pandura?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hajduk doveo i predstavio Brazilca, Jakirović uskoro ostaje bez Pandura?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Njemačka - Paragvaj 1(3)-1(4): Paragvajci su napravili najveću senzaciju turnira nakon penala!
VIDEO: POGLEDAJTE GOLOVE

Njemačka - Paragvaj 1(3)-1(4): Paragvajci su napravili najveću senzaciju turnira nakon penala!

Njemačka i Paragvaj igrali su šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva. Paragvaj je poveo u 42. minuti preko Encisa, a u 54. je 'elf' izjednačio preko Havertza. Nakon penala slavili su spretniji i sretniji Paragvajci

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026