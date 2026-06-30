I najtrofejniji hrvatski futsal klub podržao Marka Livaju!

Kapetan Hajduka Marko Livaja potjeran je u nedjelju s priprema 'bilih' u Sloveniji zbog kršenja discipline. Čini se kako je došao kraj njegovoj priči u Hajduku. Sve ide ka tome da će mu klub ponuditi da kao slobodan igrač potraži novi klub.

Livaja je, doznaju 24sata, s nekolicinom igrača ostao na team buildingu nakon utakmice Hrvatska - Gana dulje od onog što je klub dopustio. Za kaznu je ta skupina igrača dobila na idućem treningu dodatno trčanje, svi su ispunili svoju kaznu, ali Livaja je odbio, ušao je potom u verbalni sukob s trenerom Gonzalom Garcijom i sportskim direktorom Robertom Grafom. Nakon toga je potjeran s priprema u Sloveniji. Iako je u tijeku Svjetsko prvenstvo, ovaj 'potres' u slučaju Livaja izazvao je veliku pažnju.

Livaju su svojim objavama na društvenim mrežama podržali Igor Štimac, bivši sportski direktor Goran Vučević, reprezentativac Luka Vušković, a sada i MNK Split.

- Marko Livaja godinama je uz nas - i kad je bilo lako i kad je bilo teško. Hvala ti na svemu što činiš za naš grad i naš sport. Split je uz tebe Marko - napisali su objavi na svojim društvenim mrežama.

