DETALJI SKANDALA U SLOVENIJI

I navijači Maribora pokušali nagovoriti Đalovića da ostane. Naslijedit će ga srpski trener?

Piše Zdravko Barišić,
Rijeka: Đalović i Zlomislić na konferenciji za medije | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Fizički napad protumačio je kao udarac na svoj lik i djelo te autoritet u momčadi. Očito smatra kako nema više što tražiti u sredini koja ga ne poštuje i zatražio je ekspresan odlazak iz kluba

Tek nekoliko dana nakon otkaza u Rijeci, Radomir Đalović (42) je prije 16 dana preuzeo slovenski Maribor. Klub je bio u krizi, trebala mu je nova energija na klupi, a crnogorski stručnjak ju je donio ekspresno i odmah razbudio igrače. Upisao je dvije pobjede, njegov mandat započeo je optimistično, navijači su bili zadovoljni onime što vide na travnjaku, no ovu romansu mogao bi prekinuti skandal koji se dogodio na treningu!

Omar Rekik i Benjamin Tetteh potukli su se u srijedu na treningu Maribora, a nastradao je i Đalović koji je dobio udarac u glavu dok je pokušavao razdvojiti podivljali dvojac. Cijela situacija ga je toliko razbjesnila pa je otišao kod čelnika i zatražio raskid ugovora i otpremninu.

Ljubljana: Povijesni debakl Rijeke, Olimpija slavila 5:0
Ljubljana: Povijesni debakl Rijeke, Olimpija slavila 5:0 | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Slovenski portal Ekipa24 je prvotno izvijestio kako je Đalović bio samo kolateralna žrtva u sukobu dvojice nogometaša, ali Ekipa24 u novom tekstu piše kako je pozadina ove priče ozbiljnija i kako Đalović nije nastradao u "samo" nesretnim okolnostima.

Rijeka: Đalović i Zlomislić na konferenciji za medije
Rijeka: Đalović i Zlomislić na konferenciji za medije | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Navijači su bili za Đalovićev ostanak i pokušali su, zajedno s čelnicima kluba, nagovoriti ga da promijeni odluku, ali kako pišu Slovenci, bivši trener Rijeke bio je uporan u svojoj odluci.

Kako piše slovenski Sport Klub, prvi kandidat za njegova nasljednika je Igor Duljaj (45), bivši srpski nogometaš i nekadašnji trener Partizana. 

- Igor Duljaj je već stigao na razgovore u Kalvariju, što najvjerojatnije znači samo jedno - Radomir Đalović očito napušta Ljudski vrt nakon samo tri utakmice - piše u tekstu. 

