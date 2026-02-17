Obavijesti

NOVA EPIZODA DERBIJA

I osmi put zaredom u hokeju za zlato na ZOI igraju iste ekipe

Piše HINA,
I osmi put zaredom u hokeju za zlato na ZOI igraju iste ekipe
Foto: David W Cerny

Kanada i SAD ponovno u finalu ženskog hokeja! Amerikanke razbile Švedsku 5-0, dok su Kanađanke teže porazile Švicarsku 2-1. Hoće li Kanada opet osvojiti zlato

U finalu olimpijskog turnira hokejašica na ledu igrat će reprezetacije Kanade i SAD-a. Sjedinjene Države su izborile finale s uvjerljivih 5-0 (1-0, 4-0, 0-0) protiv Švedske, dok je Kanada daleko teže porazila Švicarsku 2-1 (0-0, 2-0, 0-1). Golove za američku ekipu zabile Cayla Barnes, Taylor Heise, Abbey Murphy, Kendall Coyne i Hayley Scamurra. Amerikanke su tako stigle do finala uz šest pobjeda i gol razliku 31-1. Jedini gol u skupini su ima zabile Čehinje.

U drugom polufinalnom susretu Kanada je slavila sa 2-1. Marie-Philip Poulin je dovela Kanadu do prednosti u 22. minuti, da bi šest minuta kasnije ista igračica zabila i svoj drugi gol na utakmici. S nova dva gola Poulin je postala nova olimpijska rekorderka. Igrajući na svojim petim ZOI, stigla je do brojke od ukupno 20 golova, čime je prestigla dosadašnju rekorderku Hayley Wickenheiser sa 18 golova. U 45. minuti Rahel Enzler je smanjila na konačnih 1-2.

Ice Hockey - Women's Play-offs Semifinals - Canada vs Switzerland
Foto: David W Cerny

Ženski hokej je u programu olimpijskih igara od 1998. godine i bit će to osmo uzastopno finale u kojem igraju Kanađanke i Amerikanke. Kanada je do sada bila uspješnija, slavila je pet puta (2022., 2014., 2010., 2006., 2002.), dok su Amerikanke osvojile zlato dva puta, 2018. i 1998. U Milanu su već igrale u skupini i pobijedile su Amerikanke sa 5-0.

