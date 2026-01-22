I papa Lav i dida bili su Torcida! Sveti Otac dobio Hajdukov dres

Na općoj audijenciji održanoj 14. siječnja u Vatikanu, papa Lav XIV. primio je jedinstvene darove iz Hrvatske koji spajaju vjeru, kulturu i sport. Metkovka Mirjana Mateljan, rođena Nikolac, sa suprugom Mihailom sudjelovala je na audijenciji i iskoristila priliku za osobni susret s papom. Tom prigodom predala mu je dva simbola ukorijenjena u dalmatinski identitet.

Foto: Privatni album

Prvi je dres Hajduka, na čijim je leđima ispisano papino ime "LAV XIV" uz broj 14, što je ujedno bio i datum susreta. Drugi dar bila je slika Gospe Sinjske, jednog od najštovanijih marijanskih simbola hrvatskog naroda. I prijašnji pape primali su darove od brojnih hajdukovaca, a papa Franjo čak je bio i član Hajduka.

- Mi smo supružnici iz jedne od većih zagrebačkih župa, Župe svetog Nikole biskupa iz Stenjevca II. - Medpotoki. Volimo reći da smo Dalmatinci s privremenim boravkom u Zagrebu 20 i kusur godina. Ja sam rođeni Splićo, rodio se na Starom placu u Splitu, odrastao u Košutama kraj Trilja, a supruga je iz Metkovića i košućka nevjesta - rekao nam je čitatelj Mihailo.

Papa kao poznati ljubitelj sporta

Darovi iz Hrvatske izazvali su vidljivo zanimanje i osmijeh na licu pape Lava XIV., prvog Amerikanca na Petrovoj stolici. Poznat kao ljubitelj sporta, papa je s naklonošću primio dres, čime je ovaj susret dobio i osobnu, toplu dimenziju. Susret se odvio nakon papine kateheze posvećene Drugom vatikanskom koncilu, u kojoj je govorio o važnosti prijateljstva s Bogom kroz molitvu i zajedništvo Crkve. Na kraju audijencije, Sveti Otac uputio je blagoslov svim prisutnima.

​- Na sve vas, vaše obitelji zazivam radost i mir Gospodina našega Isusa Krista. Bog vas sve blagoslovio!

- Začule su se duge ovacije, prisutni su pozdravili njegov ulazak dok je on lagano hodio i dijelio svim prisutnima apostolski pozdrav i blagoslov. Njegov ne tako kratki govor bio je isključivo na talijanskom, a prethodio mu je uvod na engleskom kako bi obrabrio i razveselio sve prisutne - dodao je naš čitatelj.

Foto: Privatni album