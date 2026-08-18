I Pavić i Mektić s partnerima među 16 najboljih u Cincinnatiju

Hrvatski tenisači Mate Pavić i Nikola Mektić izborili su sa svojim partnerima osminu finala na ATP Masters 1000 turniru koji se održava u Cincinnatiju. Pavić i Marcelo Arevalo iz Salvadora su svladali ruske tenisače Karena Hačanova i Andreja Rubljova 2-6, 7-6(2), 10-3. Mektić i Amerikanac Austin Krajicek su nadigrali američku kombinaciju Roberta Casha i Brandona Nakashimu sa 7-5, 6-4.

Pavić i Arevalo su plesali po rubu poraza protiv ruskog dvojca. Hačanov i Rubljov su vodili 1-0 u setovima te su kod 5-5 u drugoj dionici imali dvije break prilike koje su ih mogle dovesti na prag pobjede.

Treći nositelji Pavić i Arevalo su se izvukli iz tih neugodnosti te su potom dominirali u tie-breaku drugog seta, kao i u ključnom tie-breaku treće dionice. U osmini finala oni čekaju pobjednike iz meča u kojem se sastaju Arribage / Olivetti - Fery / Lehečka. Mektić i Krajiček čekaju boljeg iz ogleda Granollers / Zeballos - Cabral / Tracy.