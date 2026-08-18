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I Pavić i Mektić s partnerima među 16 najboljih u Cincinnatiju

Piše HINA,
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I Pavić i Mektić s partnerima među 16 najboljih u Cincinnatiju
Varaždin: Davis cup, parovi, Mate Pavi? i Nikola Mekti? - August Holmgren i Johannes Ingildsen | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Pavić i Mektić prošli u osminu finala Cincinnatija! Pavić preokretom slomio Ruse, Mektić rutinski srušio Amerikance

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Hrvatski tenisači Mate Pavić i Nikola Mektić izborili su sa svojim partnerima osminu finala na ATP Masters 1000 turniru koji se održava u Cincinnatiju. Pavić i Marcelo Arevalo iz Salvadora su svladali ruske tenisače Karena Hačanova i Andreja Rubljova 2-6, 7-6(2), 10-3. Mektić i Amerikanac Austin Krajicek su nadigrali američku kombinaciju Roberta Casha i Brandona Nakashimu sa 7-5, 6-4.

Pavić i Arevalo su plesali po rubu poraza protiv ruskog dvojca. Hačanov i Rubljov su vodili 1-0 u setovima te su kod 5-5 u drugoj dionici imali dvije break prilike koje su ih mogle dovesti na prag pobjede.

Treći nositelji Pavić i Arevalo su se izvukli iz tih neugodnosti te su potom dominirali u tie-breaku drugog seta, kao i u ključnom tie-breaku treće dionice. U osmini finala oni čekaju pobjednike iz meča u kojem se sastaju Arribage / Olivetti - Fery / Lehečka. Mektić i Krajiček čekaju boljeg iz ogleda Granollers / Zeballos - Cabral / Tracy.

Masters 1000 CincinnatiATP Cincinnati
- 3. kolo:
Flavio Cobolli (Ita/N.7) - Alexander Blockx (Bel/N.28) 7-5, 4-6, 7-5
Agustin Tirante Thiago (Arg) - Martin Landaluce (Špa) 7-6 (5), 7-6 (4)
Alex De Minaur (Aus/N.5) - Arthur Fery (VBr/N.32) 7-5, 7-6 (3)
Rafael Jodar (Špa/N.12) - Alejandro Tabilo (Čile/N.22) 6-2, 6-1
Jakub Menšik (Češ/N.14) - Rinky Hijikata (Aus) 6-3, 6-4
Alexander Zverev (Njem/N.1) - Terence Atmane (Fra) 7-6 (4), 7-6
Arthur Fils (Fra/N.21) - Jiri Lehečka (Češ/N.9) 6-1, 6-7 (7), 6-3
Christopher Oconnell (Aus) - Joao Fonseca (Bra/N.23) predaja

WTA 1000 Cincinnati 
- 3. kolo:
Diane Parry (Fra) - Lois Boisson (Fra) 4-6, 6-4, 6-3
Iga Swiatek (Polj/B.7) - Maria Sakari (Grč/N.29) 4-6, 6-1, 6-1
Jelena Ribakina (Kaz/N.2) - Magdalena Frech (Polj) 6-4, 7-6 (2)
Sorana Cirstea (Rum/N.15) - Ana Kalinska (Rus/N.18) 6-7 (4), 6-1, 5-0 predaja
Diana Šnajder (Rus/N.14) - Maja Chwalinska (Polj/N.19) 6-2, 7-6 (3)
Linda Noskova (Češ/N.6) - Clara Tauson (Dan/N.27) 7-6 (3), 6-2
Jessica Pegula (SAD/N.3) - Emma Navarro (SAD/N.25) 7-5, 6-2

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