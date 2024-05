I Split u polufinalu prvenstva Hrvatske: Junak američki šuter

Košarkaši Splita plasirali su se u polufinale doigravanja prvenstva Hrvatske, oni su u četvrtfinalu sa 2-0 u pobjedama izbacili Dubrovnik nakon što su u drugoj utakmici u Dubrovniku slavili 82-74 (15-12, 28-15, 17-23, 22-24). Shannon Shorter predvodio je Split sa 17 koševa, dok je Petar Dubelj ubacio također 17 za Dubrovnik.

Odličnom drugom četvrtinom Splićani su se odvojili na 43-27 na poluvremenu, ali borbeni domaćini se nisu predali, serijom 12-4 početkom treće četvrtine su se vratili na jednoznamenkasti zaostatak da bi sredinom posljednje dionice i izjednačili na 65-65.

Uslijedilo je novo odvajanje gostiju na 75-66 dvije i pol minute prije kraja, ali niti tada nije bio kraj jer su domaći tricom Vujičića smanjili na 78-74. Ipak, dalje nisu mogli, Kalajžić s linije slobodnih bacanja i Sullivan polaganjem odveli su Split na sigurnih 82-74.

Split će u polufinalu igrati protiv boljeg iz ogleda Cibone i Zaboka u kojem je 1-0 za Cibonu.

Ranije u nedjelju su branitelji naslova, košarkaši Zadra postali prvi polufinalisti, oni su u četvrtfinalu sa 2-0 u pobjedama svladali Dubravu nadigravši ju u u drugoj utakmici i nedjelju na njenom terenu 90-78 (19-20, 28-21, 21-18, 22-19).

Prvake je do pobjede predvodio Luka Božić s 23 koša, 15 je dodao Marko Ramljak, dok je Toni Ročak s 18 ubačaja bio najefikasniji kod Dubrave. Domaćini su bolje otvorili dvoboj te zahvaljujući odličnom šutu za tricu bili i u prednosti sve do sredine druge četvrtine. No, kada je taj vanjski šut počeo "štekati" do izražaja je došla veća kvaliteta gostiju.

Početkom posljednje dionice Zadar se odvojio na dvoznamenkastu prednost i mirno priveo susret kraju. U polufinalu će Zadar igrati protiv pobjednika dvoboja Cedevita Junior - Dinamo-Zagreb u kojoj Cedevita Junior vodi 1-0.

Zabok - Cibona i Dinamo-Zagreb - Cedevita Junior svoje će druge utakmice igrati u ponedjeljak.