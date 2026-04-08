I tiha Rijeka brege dere! Kad zaspe Fruk, bljesnu novi junaci
RIJEKA - SLAVEN 2-0 Branitelj naslova je pred 5872 gledatelja na Rujevici izbacio starog znanca u reprizi finala Kupa i izborio finale u Osijeku. Desetkovani "farmaceuti" opet nisu uspjeli
Rijeka je 11. put u finalu Hrvatskoga nogometnog kupa, drugu godinu zaredom! Unatoč dizelaškom početku i neuvjerljivom izdanju četiri dana nakon dominantnog izdanja protiv Slaven Belupa u Koprivnici (2-0), u drugom je poluvremenu golovima Amera Gojaka i Dmitrija Legba istim rezultatom (2-0) slomila "farmaceute" i zakazala put u Osijek 13. svibnja, gdje će protiv Gorice ili Dinama ići u lov na osmo Rabuzinovo sunce.