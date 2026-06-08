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I to se dogodilo! Duplantis je izgubio prvi put nakon 3 godine

Piše HINA,
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I to se dogodilo! Duplantis je izgubio prvi put nakon 3 godine
Foto: CHRISTINE OLSSON/REUTERS

Šok u Stockholmu! Duplantis prvi put nakon skoro tri godine pao, a Australac Marschall odnio pobjedu

Admiral

U svom Stockholmu, na mitingu Dijamantne lige, prvi je poraz nakon skoro tri godine pretrpio 26-godišnji skakač s motkom Armand Duplantis.

Diamond League - Stockholm
Foto: CHRISTINE OLSSON/REUTERS

U Stockholmu se Duplantis zaustavio na preskočenih 5.80 metara, a nakon toga je dva puta rušio letvicu na šest metara te jednom na 6.05 metara. Pobijedio je Australac Kurtis Marschall s preskočenih 5.90 metara.vPosljednji je put svjetski rekorder Duplantis poražen u srpnju 2023. u Monte Carlu.

„Možda bih volio da osjećam veću ljutnju ili žalost, ali ne osjećam se baš tako loše“, rekao je nakon poraza Duplantis koji je tijekom karijere osvojio dvije zlatne olimpijske medalje, 2021. u Tokiju i 2024. u Parizu. Po tri puta je osvajao zlatne medalje na svjetskim i europskim prvenstvima.

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