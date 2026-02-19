I trenera Genka iznenadio je blijedi Dinamo: 'Mislim da su nas previše respektirali...'

Dinamo je izgubio na Maksimiru od Genka (3-1) u prvoj utakmici doigravanja Europske lige i kompromitirao si šanse za prolazak u osminu finala. Gosti su poprilično lako došli do pobjede golovima Heynena i El Ouahdija, koji je dvaput zavaljao obranu 'modrih' i lakoćom matirao Dominika Livakovića.

Pokretanje videa... 00:55 Boysi pozdravljaju igrače | Video: Hrvoje Tironi/24sata

I trener gostiju Nicky Hayen bio je zatečen poprilično blijedom i bezidejnom predstavom hrvatskog kluba.

- Zaslužili smo pobjedu. Imam dojam da nas je Dinamo previše respektirao, to nam je odgovaralo. Dobro smo krenuli, poveli smo 2-0 i oni su onda morali više riskirati. Mislim da smo se dobro nosili s tim - kazao je trener Genka.

Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Bez obzira na uvjerljivu predstavu njegove momčadi i veliku prednost uoči uzvrata, smatra kako je ovo daleko od gotovog i da Dinamo ima moć preokrenuti sve.

- Imamo dobar rezultat za uzvratu, ali nogomet je to, nikad ne znaš. Morat ćemo biti maksimalno koncentrirani. Ima Dinamo dobrih igrača, bili su jaki na lopti u drugom poluvremenu i ne smijemo ih podcijeniti - završio je Hayen.