NOSE VELIKU PREDNOST

I trenera Genka iznenadio je blijedi Dinamo: 'Mislim da su nas previše respektirali...'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

DINAMO - GENK 'Imamo dobar rezultat za uzvratu, ali nogomet je to, nikad ne znaš. Morat ćemo biti maksimalno koncentrirani', rekao je nakon utakmice trener Genka Nicky Hayen

Dinamo je izgubio na Maksimiru od Genka (3-1) u prvoj utakmici doigravanja Europske lige i kompromitirao si šanse za prolazak u osminu finala. Gosti su poprilično lako došli do pobjede golovima Heynena i El Ouahdija, koji je dvaput zavaljao obranu 'modrih' i lakoćom matirao Dominika Livakovića.

I trener gostiju Nicky Hayen bio je zatečen poprilično blijedom i bezidejnom predstavom hrvatskog kluba.

- Zaslužili smo pobjedu. Imam dojam da nas je Dinamo previše respektirao, to nam je odgovaralo. Dobro smo krenuli, poveli smo 2-0 i oni su onda morali više riskirati. Mislim da smo se dobro nosili s tim - kazao je trener Genka.

Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige
Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Bez obzira na uvjerljivu predstavu njegove momčadi i veliku prednost uoči uzvrata, smatra kako je ovo daleko od gotovog i da Dinamo ima moć preokrenuti sve.

Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige
Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Imamo dobar rezultat za uzvratu, ali nogomet je to, nikad ne znaš. Morat ćemo biti maksimalno koncentrirani. Ima Dinamo dobrih igrača, bili su jaki na lopti u drugom poluvremenu i ne smijemo ih podcijeniti - završio je Hayen.

