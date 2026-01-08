I u Londonu miriše na titulu: Arsenalu se smiješi prekid suše koja traje još od 2004. godine

Nogometaši Arsenala dočekuju Liverpool u 21. kolu Premier lige s početkom od 21 sat. U slučaju pobjede, "topnici" će se odvojiti na osam bodova prednosti na vrhu.

Manchester City s tri je uzastopna remija (Sunderland 0-0, Chelsea 1-1, Brighton 1-1) ponudio Arsenalu šansu da se odlijepi na vrhu tablice, a sad je na Artetinoj momčadi da ju iskoristi.

Na Emirates stiže Liverpool koji je aktualni engleski prvak, ali i koji je u krizi od početka sezone. Ne izgledaju "redsi" ni približno uvjerljivo kao prošle sezone, a odnosi u svlačionici su narušeni javnim istupima Mohameda Salaha. Iako je posljednji poraz stigao 26. studenog od PSV-a (1-4), remiji protiv Leedsa (0-0) i Fulhama (2-2) nikoga nisu oduševili i uvjerili da Arne Slot drži stvari pod kontrolom.

Foto: Toby Melville/REUTERS

S druge strane, Arsenal je u naletu, a pobjedama protiv Aston Ville (4-1) i Bournemoutha (2-3) iskoristio je kikseve najvećeg rivala (Cityja). S eventualnom pobjedom protiv Liverpoola, "topnici" bi se odvojili na vrhu ljestvice i pobjegli "građanima" na osam bodova prednosti.

Titulu prvaka Arsenal čeka još od 2004. kada ju je osvojio bez poraza. Dvoboj protiv Liverpoola bit će test za Artetu i momčad - jesu li spremni za najveće stvari?