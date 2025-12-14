Obavijesti

I veznjaci su konačno proradili: Kad Dinamo ima pravi gard, daleko je najbolji u Hrvatskoj!

SLAVEN BELUPO - DINAMO 2-5 Sedam Kovačevićevih veznjaka je u prvih 16 kola postiglo tek tri gola, danas su ih toliko zabili - Zajc i Bennacer. I to je dokaz kako su Dinamovi veznjaci dužnici ove jeseni...

Dinamo je konačno, barem na domaćoj sceni, odigrao jednu pravu utakmicu. I bio - Dinamo. Zagrepčani su s 5-2 slavili na prilično zahtjevnom gostovanju u Koprivnici, u svim elementima nogometne igre nadigrali Slaven Belupo, pokazali da mogu kad hoće. I da su, kad je gard pravi, uvjerljivo najbolja momčad Hrvatske.

