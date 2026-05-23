Ian iz Hulla o Jakiroviću: 'Za 20 godina ćemo ga prikazivati na TV-u kao legendu ovog kluba'

Piše Bruno Lukas, iz Hulla: Mato Galić,
Foto: Mato Galic

Ian Waterson, dugogodišnji navijač Hull Cityja i sportski radijski komentator, u razgovoru za 24sata otkrio je zašto su 'tigrovi' poludjeli za Sergejem Jakirovićem i što bi plasman u Premier ligu značio za cijeli klub

Hull City i Middlesbrough u subotu od 16.30 sati igraju finale Championship doigravanja na Wembleyju, a na klupi Tigrova sjedi hrvatski trener Sergej Jakirović kojeg su navijači potpuno prihvatili kao jednog od svojih.

Ian Waterson, koji navija za Hull od sredine osamdesetih i danas komentira utakmice za lokalnu radio postaju, objasnio je zašto je Jakirović osvojio srca navijača u razgovoru za 24sata.

Hull: Navijači u gradu
- Nitko nije ništa znao o Sergeju kada je došao. Ali vlasnik je bio impresioniran onim što je napravio u Turskoj (spasio Kayserispor od ispadanja) i svidio mu se njegov stil napadačkog nogometa. Naš turski vlasnik voli napadački nogomet, a Sergej to donosi - rekao je Ian.

Posebno je istaknuo Jakirovićev karakter u teškim trenucima. Zabrana transfera stigla je samo tri ili četiri dana nakon što je Jakirović imenovan trenerom, no hrvatski stručnjak nije odustao.

- Mogao je dići ruke i reći, zašto ja? Ali nije. Odmahnuo je rukom i rekao da ćemo biti bolji i jači. Zato su ga navijači prihvatili. On je sada jedan od nas - pojasnio je Ian.

Waterson je pohvalio i Jakirovićevu iskrenost na konferencijama za novinare.

- Nikada ne svaljuje krivnju na druge. Uvijek kaže naša je krivnja, nismo pobijedili, nismo dovoljno napadali. Ta iskrenost i smisao za humor učinili su ga simpatičnim svima - rekao je.

Ian je dotaknuo i hrvatskog golmana Ivora Pandura, koji je prošao težak put do mjesta prvog vratara.

- Nije išlo glatko na početku, bila je jaka konkurencija. Ali kada je dobio priliku, prihvatio ju je objeručke. Procvjetao je ove sezone i zaslužio poziv u reprezentaciju - rekao je.

Za kraj je Ian poručio što bi pobjeda na Wembleyu značila za Jakirovića.

- Ako nas odvede u Premier ligu, automatski dobiva status legende. Za 10, 15, 20 godina prikazivat ćemo ga na televiziji i govoriti što je učinio za ovaj klub. To je jednostavno nevjerojatno, jer je od momčadi koja se borila za ostanak napravio finalista u jednoj sezoni i to s dvostrukim embargom na transfere - zaključio je. 

