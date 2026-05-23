FINALE CHAMPIONSHIPA

Hrvatski dvojac na Wembleyu: Jakirović i Pandur bore se za ulazak u najbogatiju ligu svijeta

Piše Bruno Lukas,
Sergej Jakirović i vratar Ivor Pandur u subotu od 16:30 igraju najveću utakmicu u svojoj karijeri. Hull City i Middlesbrough bore se na Wembleyu za mjesto u Premier ligi i nagradu od vrtoglavih 230 milijuna eura

Hull City i Middlesbrough u subotu od 16.30 igraju finale Championship doigravanja na Wembleyu u Londonu, a pobjednik osvaja mjesto u Premier ligi i televizijska i marketinška prava vrijedna više od 230 milijuna eura.

Hrvati su u samom središtu zbivanja. Na golu stoji hrvatski reprezentativac Ivor Pandur, a trener Sergej Jakirović, bivši strateg Dinama i Rijeke, odveo je šestoplasirani Hull do finala pobjedom nad favoriziranim Millwallom rezultatom 2-0. Hull u Premier ligu nije ušao još od sezone 2016./17., a Jakirović je napravio nevjerojatan preokret u klubu koji je prošle sezone jedva izbjegao ispadanje u treću ligu i dobio zabranu transfera.

Put do finala nije bio lak. Middlesbrough je do finala stigao neobičnim putem jer je Southampton, koji ih je pobijedio u polufinalu, izbačen iz doigravanja zbog špijuniranja protivničkih treninga. EFL je Boro vratio u finale i kaznio Southampton s četiri boda u idućoj sezoni. U Hullu su smatrali da zaslužuju direktan prolaz, no na kraju su prihvatili situaciju.

Jakirović smatra da je Hull bio kolateralna šteta u cijelom skandalu, no fokus je sada isključivo na utakmici. Više od 30.000 navijača Hulla putuje na Wembley kako bi bodrilo Tigrove.

Hull ima razloga za optimizam. Pobijedio je u svoja prethodna dva finala doigravanja, 2008. i 2016., oba rezultatom 1-0, a u prosincu je svladao Middlesbrough 1-0 na njihovom terenu.

Middlesbrough pak nikada nije pobijedio na Wembleyu u pet pokušaja, a trener Kim Hellberg priznao je da su pripreme bile kaotične zbog neizvjesnosti oko finala. Devet od posljednjih deset finala Championshipa odlučeno je jednim golom ili je trajalo dulje od 90 minuta, pa se i u subotu može očekivati tijesna i napeta utakmica.

