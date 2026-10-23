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Ibanez: Kovačević polako gubi sve kredite. Gliha: Pa ne smije golman čupati Dinamo u HNL-u!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 3 min
Ibanez: Kovačević polako gubi sve kredite. Gliha: Pa ne smije golman čupati Dinamo u HNL-u!
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL, REUTERS/Antonio Bronic, HRT/Screenshot
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Znate tko je u moje vrijeme bio naš najbolji obrambeni igrač? Mario Mandžukić, priča nam Ibanez, dok Gliha dodaje: Svi moraju igrati obranu, na tome se treba stalno raditi...

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Europa sve kažnjava. Svi skupa moramo polako shvatiti da se nogomet igra od - defenzive. I da je obrana osnova svega. Evo, kad smo mi na treningu još kao igrači igrali obrana protiv napada, nigdje na svijetu gdje god sam bio nije pobjeđivao napad. Obrana mora biti osnova i temelj svega. Ne može Beljo zabijati koliko Dinamova obrana može primati, kaže nam Primož Gliha (59).

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Komentari 14
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