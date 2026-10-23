Znate tko je u moje vrijeme bio naš najbolji obrambeni igrač? Mario Mandžukić, priča nam Ibanez, dok Gliha dodaje: Svi moraju igrati obranu, na tome se treba stalno raditi...
BIVŠI DINAMOVCI ZA 24SATA PLUS+
Ibanez: Kovačević polako gubi sve kredite. Gliha: Pa ne smije golman čupati Dinamo u HNL-u!
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Europa sve kažnjava. Svi skupa moramo polako shvatiti da se nogomet igra od - defenzive. I da je obrana osnova svega. Evo, kad smo mi na treningu još kao igrači igrali obrana protiv napada, nigdje na svijetu gdje god sam bio nije pobjeđivao napad. Obrana mora biti osnova i temelj svega. Ne može Beljo zabijati koliko Dinamova obrana može primati, kaže nam Primož Gliha (59).
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