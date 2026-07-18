Ibrahimović izabrao favorita u finalu: 'Mislim da će dominirati'

Svjetsko nogometno prvenstvo polako ide prema kraju, odigrane su 102 od 104 utakmice na turniru. Danas je na rasporedu utakmica za treće mjesto između Engleske i Francuske, a u velikom nedjeljnom finalu sastaje se branitelj naslova Argentina i aktualni europski prvak Španjolska.

Ishod finala i favorita komentirao je i legendarni Zlatan Ibrahimović koji tijekom Mundijala radi kao komentator na kanalu Fox Sportsa.

- Španjolska je odigrala sjajnu utakmicu protiv Francuske. Vjerujem da može zaustaviti i ovu Argentinu. Igrat će svoj nogomet, dominirati posjedom, a Argentina nije momčad koja živi od kontranapada - rekao je Ibrahimović.

- Mislim da će Španjolska igrati kao momčad, pokazati svoju kvalitetu i dominirati tom utakmicom - dodao je za kraj.

- Argentina je imala dosta sreće na putu do finala. Mučila se protiv Zelenortskih Otoka i Egipta, a protiv Engleske je zabila u završnici. S druge strane, Španjolska je protiv Francuske odigrala vrhunsku utakmicu. Mislim da je bolja momčad i očekujem da će zasluženo osvojiti Svjetsko prvenstvo - prognozirao je bivši engleski reprezentativac Michael Owen.

Podsjetimo, Španjolska i Argentina bore se za naslov svjetskih prvaka u nedjelju od 21 sat po hrvatskom vremenu.