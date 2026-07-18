Obavijesti

Sport

Komentari 1
LEGENDARNI ŠVEĐANIN

Ibrahimović izabrao favorita u finalu: 'Mislim da će dominirati'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Ibrahimović izabrao favorita u finalu: 'Mislim da će dominirati'
Zlatan Ibrahimović na susretu Dinama i Milana u Ligi prvaka | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Španjolska je odigrala sjajnu utakmicu protiv Francuske. Vjerujem da može zaustaviti i ovu Argentinu. Igrat će svoj nogomet - rekao je

Admiral

Svjetsko nogometno prvenstvo polako ide prema kraju, odigrane su 102 od 104 utakmice na turniru. Danas je na rasporedu utakmica za treće mjesto između Engleske i Francuske, a u velikom nedjeljnom finalu sastaje se branitelj naslova Argentina i aktualni europski prvak Španjolska

Ishod finala i favorita komentirao je i legendarni Zlatan Ibrahimović koji tijekom Mundijala radi kao komentator na kanalu Fox Sportsa. 

- Španjolska je odigrala sjajnu utakmicu protiv Francuske. Vjerujem da može zaustaviti i ovu Argentinu. Igrat će svoj nogomet, dominirati posjedom, a Argentina nije momčad koja živi od kontranapada - rekao je Ibrahimović. 

OPLEO PO IZBORNIKU Šuker: Tuchel se*e, nevažan je
Šuker: Tuchel se*e, nevažan je

- Mislim da će Španjolska igrati kao momčad, pokazati svoju kvalitetu i dominirati tom utakmicom - dodao je za kraj. 

- Argentina je imala dosta sreće na putu do finala. Mučila se protiv Zelenortskih Otoka i Egipta, a protiv Engleske je zabila u završnici. S druge strane, Španjolska je protiv Francuske odigrala vrhunsku utakmicu. Mislim da je bolja momčad i očekujem da će zasluženo osvojiti Svjetsko prvenstvo - prognozirao je bivši engleski reprezentativac Michael Owen.

Podsjetimo, Španjolska i Argentina bore se za naslov svjetskih prvaka u nedjelju od 21 sat po hrvatskom vremenu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Mladi 'vatreni' Kostopeč nakon polufinala U-19 Eura potpisao za Riječane
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Mladi 'vatreni' Kostopeč nakon polufinala U-19 Eura potpisao za Riječane

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
Najseksi odbojkašica na svijetu raspametila fanove zamamnim fotkama. 'Ne brinite, prave su'
ODUSTALA OD KARIJERE

Najseksi odbojkašica na svijetu raspametila fanove zamamnim fotkama. 'Ne brinite, prave su'

Kayla Simmons (30) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
FOTO Nova sezona, ali zadaci isti: Prva dama Hajduk TV-a uz objavu slavila prolaz u Europi
BRUNA KARLA

FOTO Nova sezona, ali zadaci isti: Prva dama Hajduk TV-a uz objavu slavila prolaz u Europi

Voditeljica Hajduk TV-a, Bruna Karla Bosnić, proslavila je Hajdukov prolaz u europskim kvalifikacijama, a inače promovira strast prema zdravom životu i rado objavljuje snimke s treninga

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026