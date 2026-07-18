Šuker: Tuchel se*e, nevažan je

Bivši hrvatski nogometaš i reprezentativac Davor Šuker komentirao je izjave engleskog izbornika Thomasa Tuchela oko utakmice za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu koji je izjavio kako ni Englezi ni Francuzi ne žele igrati utakmicu za brončanu medalju nego samo finale.

- Nitko od naših igrača i nitko od francuskih igrača ne želi igrati ovu utakmicu. Oni žele igrati finale. Dali smo sve da to postignemo. Svi igraju da bi osvojili Svjetsko prvenstvo, ali tako je to. Imamo dan manje za oporavak od Francuske, ali odradit ćemo to profesionalno - izjavio je nedavno izbornik 'tri lava'.

Foto: Paul Childs

Šukera je izjava Tuchela ostavila zaprepaštenog, a prisjetio se legendarne utakmice Hrvatske za treće mjesto kada je i sam bio dio reprezentacije koja je osvojila brončanu medalju 1998. na Svjetskom prvenstvu.

- Daj mi riječ. Mislim da bogati ne žele igrati kada izgube. Ne brini, ova utakmica može biti jako važna. Nakon 1998. godine i utakmice protiv Nizozemske borili smo se za treće mjesto i danas s ponosom mogu govoriti o tome. Neki imaju toliko trofeja i toliko su bogati da im ta utakmica ništa ne znači. Poručujem im da šute, da poštuju svih 211 sudionika i da shvate kako svijet ne pripada samo njima. Svijet pripada i srednjima, malima i onima koji uživaju u nogometu - rekao je Šuker talijanskom novinaru Tancrediju Palmeriju.

- Tko god osvoji treće mjesto, uvjeravam vas da će se za 20 godina, kada bude stariji, sigurno sjećati te bronce. Zato u cijeloj toj priči trener Tuchel nije važan. Se*e - dodao je Šuker.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Bivši 'vatreni' dao je i svoju prognozu za nedjeljno finale između Španjolske i Argentine.

- Pred nama je 90 minuta, a možda i produžeci. Ali kada pogledate tko ima veće izglede, to je ponovno Messi. Vidjet ćemo, bit će zanimljivo do posljednje sekunde.

Osvrnuo se i na nastupe Hrvata koji briljiraju u Serie A.

- Sučić je budućnost hrvatskog nogometa. Hvala Bogu, imamo i Baturinu. Nedavno sam razgovarao s trenerom Fàbregasom i rekao mu da se brine o Hrvatima. Italiji su potrebni takvi veliki igrači jer je oduvijek imala velike nogometne figure svjetske klase - rekao je.