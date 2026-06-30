Šveđanin se u nizozemskom Ajaxu etablirao se kao igrač svjetskog kalibra i tamo je skrenuo pažnju na sebe
Ibrahimović lud na Koemana: 'On je glavni krivac, Nizozemci su pod njim izgubili identitet'
Maroko, aktualni prvak Afrike Maroko izbacio je Nizozemsku i plasirao se u osminu finala. Rezultat nakon 120 minuta bio je 1-1, a pobjednika su odlučivali penali. Raspucavanje je donijelo novu veliku dramu, u prve četiri serije po dva igrača sa svake strane nisu pogodila gol.
El Aynaoui je promašio, a Hakimi pogodio vratnicu kod Maroka. Kluivert pogodio vratnicu, a Timber promašio kod Nizozemske. U petoj seriji prvi je za Nizozemsku pucao Summerville, a njegov udarac obranio je Bounou, da bi potom Saibari iskoristio priliku da odvede Maroko u osminu finala.
Nakon utakmice je u studiju FOX Sporta ispadanje Nizozemske komentirao legendarni Zlatan Ibrahimović, koji se u nizozemskom Ajaxu etablirao kao igrač svjetskog kalibra. On je bio izrazito ljut na način na koji je nizozemski izbornik Ronald Koeman postavio susret.
- Za ovaj poraz kriv je Koeman. Ja ovaj nizozemski tim ne prepoznajem. Izgubio je s identitetom koji nije nizozemski. To me naljutilo - rekao je Ibrahimović u studiju.
🚨Zlatan on the Netherlands being eliminated in the round of 32:— Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 30, 2026
“This loss is on Koeman because I didn’t recognize this Dutch team. He lost with an identity that is not the Dutch identity. And that makes me angry.” pic.twitter.com/lUSManpkiV
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