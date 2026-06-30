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BIJESAN

Ibrahimović lud na Koemana: 'On je glavni krivac, Nizozemci su pod njim izgubili identitet'

Piše Ivan Tomašković,
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Ibrahimović lud na Koemana: 'On je glavni krivac, Nizozemci su pod njim izgubili identitet'
Foto: Instagram

Šveđanin se u nizozemskom Ajaxu etablirao se kao igrač svjetskog kalibra i tamo je skrenuo pažnju na sebe

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Maroko, aktualni prvak Afrike Maroko izbacio je Nizozemsku i plasirao se u osminu finala. Rezultat nakon 120 minuta bio je 1-1, a pobjednika su odlučivali penali. Raspucavanje je donijelo novu veliku dramu, u prve četiri serije po dva igrača sa svake strane nisu pogodila gol.

El Aynaoui je promašio, a Hakimi pogodio vratnicu kod Maroka. Kluivert pogodio vratnicu, a Timber promašio kod Nizozemske. U petoj seriji prvi je za Nizozemsku pucao Summerville, a njegov udarac obranio je Bounou, da bi potom Saibari iskoristio priliku da odvede Maroko u osminu finala.

Nakon utakmice je u studiju FOX Sporta ispadanje Nizozemske komentirao legendarni Zlatan Ibrahimović, koji se u nizozemskom Ajaxu etablirao kao igrač svjetskog kalibra.  On je bio izrazito ljut na način na koji je nizozemski izbornik Ronald Koeman postavio susret. 

- Za ovaj poraz kriv je Koeman. Ja ovaj nizozemski tim ne prepoznajem. Izgubio je s identitetom koji nije nizozemski. To me naljutilo - rekao je Ibrahimović u studiju.

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Komentari 4
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