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Ibrahimović nakon Sportskih igara mladih: Vratit ću se u Split

Piše 24sata,
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Ibrahimović nakon Sportskih igara mladih: Vratit ću se u Split
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Split: Plazma Sportske igre mladih 2026 - Svečana ceremonija proslave 30. godišnjice | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Bilo je super. Pozitivna energija, djeca su bila sretna. Kad igram, dođe adrenalin, hoću pobijediti. Bilo je dobro igrati s djecom, i pozitivno to što su igrali i dječaci i djevojke, rekao je

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Prošlotjedni All-Star Day u Splitu okupio je brojne sportske velikane i više od tisuću mladih sportaša, a među njima je bio i Zlatan Ibrahimović, koji je nakon susreta govorio o važnosti sporta i dojmu koji su na njega ostavile Plazma Sportske igre mladih. 

- Sve što radimo, radimo za novu generaciju, za ove mlade klince. Oni su budućnost i sve što radimo moramo raditi za njih - poručio je Ibrahimović. 

Govoreći o vlastitom iskustvu, istaknuo je koliko mu je sport značio u životu.

- Sport mi je dao šansu da napravim nešto od svog života. Nema veze tko si, nema veze odakle si, imaš šansu kroz sport napraviti nešto. Zato sam puno zahvalan Sportskim igrama mladih. Taj projekt je nešto pozitivno i daje svima šansu da naprave nešto pozitivno.

Split: Plazma Sportske igre mladih 2026 - Svečana ceremonija proslave 30. godišnjice
Split: Plazma Sportske igre mladih 2026 - Svečana ceremonija proslave 30. godišnjice | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ibrahimović je posebno istaknuo da želi nastaviti podržavati projekt koji djeci daje priliku da kroz sport budu zajedno. 

- Jako sam počašćen što sam ovdje, da mogu pomoći, da budem mali dio ovog projekta. Ako mogu pomoći, napravit ću sve što mogu. I ovo je prvi put, a neće biti zadnji put.

Ibrahimović je na All-Star utakmici zaigrao u zvjezdanoj momčadi zajedno s Aleksanderom Čeferinom, Mariom Mandžukićem, Nikolom Karabatićem, Darijom Srnom, Nemanjom Vidićem, Marcelom Desaillyjem, Claudeom Makéléléom, Pavelom Nedvědom i brojnim drugim proslavljenim sportašima. Susret na splitskim Prokurativama završio je rezultatom 4-4, a Ibrahimović je bio jedan od strijelaca All-Star momčadi. 

Split: Revijalna All-Star nogometna utakmica povodom 30. godišnjice Plazma Sportskih igara mladih
Split: Revijalna All-Star nogometna utakmica povodom 30. godišnjice Plazma Sportskih igara mladih | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Bilo je super. Pozitivna energija, djeca su bila sretna. Kad igram, dođe adrenalin, hoću pobijediti. Bilo je dobro igrati s djecom, i pozitivno to što su igrali i dječaci i djevojke - rekao je Ibrahimović osvrćući se na utakmicu. 

Na kraju je uputio poruku djeci...

- Uživajte, igrajte, koliko god možete, igrajte i širite pozitivnu energiju među vama i nemojte se bojati probati.

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