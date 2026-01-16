Obavijesti

Ibrahimović: Rekao sam Raioli 'S ovim brojkama ne trebam agenta, i mama bi me prodala'

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Ibrahimović je u karijeri nastupao za čitav niz klubova, među kojima se ističu Manchester United, Barcelona, PSG, Inter, Milan, Juventus, a za švedsku reprezentaciju zabio je 62 gola u 122 utakmice

Zlatan Ibrahimović jedan je od najboljih napadača u posljednjih 15-ak godina, a gostovanjem kod Slavena Bilića u emisiji (Ne)uspjeh prvaka otkrio je brojne nepoznate detalje o svojoj karijeri. 

- Prvi mjesec, nemam novca, dođem vidjeti u frižider, prazan. Svi misle kad me vide 'jaki, veliki Ibra, ali imam veliko srce unutra' - započeo je Ibrahimović i opisao jednu situaciju s utakmice. 

- Cannavaro mi viče 'Ibra' i tako šest mjeseci. Vidio sam kad je Thuram udario Del Piera, srušio ga na travnjak, imao je travu u ustima. Ako je to napravio Del Pieru, mene će tek prebiti. 

Švedski napadač podijelio je i detalje o odnosu s preminulim agentom Minom Railom. 

- Rekao sam mu 'pa ako bih ja imao ovakve brojke, ne treba mi agent. I moja mama bi me mogla prodati s takvim brojkama. Mino, ne radiš više za mene', na što je on odgovorio:

- Slušaj, da bi mi dao otkaz moraš me prvo angažirati. Ne možeš mi dati otkaz - rekao je Ibrahimović u šaljivom tonu. 

Ibrahimović je u karijeri nastupao za čitav niz klubova, među kojima se ističu Manchester United, Barcelona, PSG, Inter, Milan, Juventus, a za švedsku reprezentaciju zabio je 62 gola u 122 utakmice. 

