Ibrahimović: Rekao sam Raioli 'S ovim brojkama ne trebam agenta, i mama bi me prodala'

Zlatan Ibrahimović jedan je od najboljih napadača u posljednjih 15-ak godina, a gostovanjem kod Slavena Bilića u emisiji (Ne)uspjeh prvaka otkrio je brojne nepoznate detalje o svojoj karijeri.

- Prvi mjesec, nemam novca, dođem vidjeti u frižider, prazan. Svi misle kad me vide 'jaki, veliki Ibra, ali imam veliko srce unutra' - započeo je Ibrahimović i opisao jednu situaciju s utakmice.

- Cannavaro mi viče 'Ibra' i tako šest mjeseci. Vidio sam kad je Thuram udario Del Piera, srušio ga na travnjak, imao je travu u ustima. Ako je to napravio Del Pieru, mene će tek prebiti.

Foto: Jonathan Moscrop/PRESS ASSOCIATI

Švedski napadač podijelio je i detalje o odnosu s preminulim agentom Minom Railom.

- Rekao sam mu 'pa ako bih ja imao ovakve brojke, ne treba mi agent. I moja mama bi me mogla prodati s takvim brojkama. Mino, ne radiš više za mene', na što je on odgovorio:

- Slušaj, da bi mi dao otkaz moraš me prvo angažirati. Ne možeš mi dati otkaz - rekao je Ibrahimović u šaljivom tonu.

Ibrahimović je u karijeri nastupao za čitav niz klubova, među kojima se ističu Manchester United, Barcelona, PSG, Inter, Milan, Juventus, a za švedsku reprezentaciju zabio je 62 gola u 122 utakmice.